Live voetbal

Perez neemt woorden over Bounida terug: ‘Dacht dat het een showmannetje was’

Kenneth Perez met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 januari 2026, 13:24

Kenneth Perez is onder de indruk van Rayane Bounida bij Ajax, zo laat hij weten in Dit was het Weekend. De negentienjarige Belg stond zaterdag tegen FC Volendam (2-0) in de basis en leverde de assist op beide Amsterdamse treffers.

“Ik dacht vooraf dat het veel meer een showmannetje was”, geeft Perez aan als Bounida ter sprake komt in Dit was het Weekend. Die woorden moet de Deen inslikken. “Ik vind hem eigenlijk best wel zakelijk in sommige dingen. Voorzetten, goede corners. Dat soort dingen.” Perez vindt Bounida beter dan zijn concurrent Oscar Gloukh. “Die is veel meer van het druk doen en dat er dan niets uitkomt.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Bram van Polen vindt het prettig om naar Bounida te kijken. “Hij doet hem af en toe één, twee keer wisselen”, geeft de voormalig verdediger aan. “En Gloukh is, dat heb je al vaker aangegeven, een vertrager. Dat ziet er grappig uit. Dat je een druk mannetje bent en de bal vaak aanraakt.” Ook Van Polen vindt de Belg ‘zakelijk’. “En dan komt er daadwerkelijk wat uit.”

Het opstellen van Bounida zorgt er volgens Van Polen ook voor dat de rest van de rechterflank beter rendeert. “Anton Gaaei komt beter in zijn kracht, wat hoger op het veld”, zo ziet de voormalig back. “Bounida bewoog in de diepte en richting de zijkant. Dan wordt zijn spel wat dynamischer. Dat komt hem en Ajax ten goede.” Toch heeft Van Polen nog wel een verbeterpunt voor Bounida. “Hij moet het krachthonk in. Hij wordt makkelijk opzijgezet. Daarin moet hij zakelijker worden.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk

Van der Vaart en Van Hooijdonk botsen over Ajax en AZ: 'Maak je een grap?'

  • Gisteren, 23:31
  • Gisteren, 23:31
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: 'Waarom wordt Hadj Moussa altijd bekritiseerd bij Feyenoord?'

  • Gisteren, 23:05
  • Gisteren, 23:05
Etienne Vaessen, doelman van FC Groningen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard

Vaessen hekelt 'anti-voetbal' Buijs en Fortuna: 'Ik zou mijn contract verscheuren'

  • Gisteren, 20:51
  • Gisteren, 20:51
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Volendam

Ajax
2 - 0
FC Volendam
Gespeeld op 24 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
0
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel