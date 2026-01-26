Kenneth Perez is onder de indruk van bij Ajax, zo laat hij weten in Dit was het Weekend. De negentienjarige Belg stond zaterdag tegen FC Volendam (2-0) in de basis en leverde de assist op beide Amsterdamse treffers.

“Ik dacht vooraf dat het veel meer een showmannetje was”, geeft Perez aan als Bounida ter sprake komt in Dit was het Weekend. Die woorden moet de Deen inslikken. “Ik vind hem eigenlijk best wel zakelijk in sommige dingen. Voorzetten, goede corners. Dat soort dingen.” Perez vindt Bounida beter dan zijn concurrent Oscar Gloukh. “Die is veel meer van het druk doen en dat er dan niets uitkomt.”

Ook Bram van Polen vindt het prettig om naar Bounida te kijken. “Hij doet hem af en toe één, twee keer wisselen”, geeft de voormalig verdediger aan. “En Gloukh is, dat heb je al vaker aangegeven, een vertrager. Dat ziet er grappig uit. Dat je een druk mannetje bent en de bal vaak aanraakt.” Ook Van Polen vindt de Belg ‘zakelijk’. “En dan komt er daadwerkelijk wat uit.”

Het opstellen van Bounida zorgt er volgens Van Polen ook voor dat de rest van de rechterflank beter rendeert. “Anton Gaaei komt beter in zijn kracht, wat hoger op het veld”, zo ziet de voormalig back. “Bounida bewoog in de diepte en richting de zijkant. Dan wordt zijn spel wat dynamischer. Dat komt hem en Ajax ten goede.” Toch heeft Van Polen nog wel een verbeterpunt voor Bounida. “Hij moet het krachthonk in. Hij wordt makkelijk opzijgezet. Daarin moet hij zakelijker worden.”