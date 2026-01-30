Ajax hoopt na het weekend op de tweede plaats te staan in de Eredivisie. De ploeg van Fred Grim moet zelf winnen op bezoek bij Excelsior en hoopt op een nederlaag van nummer twee Feyenoord tegen PSV. Volgens Wim Kieft betekent die (eventuele) tweede plaats niet dat het lek meteen boven is bij Ajax, maar zijn er wel ‘positieve aanknopingspunten’.

Kieft heeft in ieder geval vertrouwen in een aanstaande aanwinst van Ajax. “Ze zullen bij Ajax weten hoe de nieuwe linksachter Oleksandr Zinchenko er fysiek voorstaat. De Oekraïner is sowieso een goede speler en neemt veel ervaring mee met zijn 29 jaar en clubs als Manchester City, PSV, Arsenal en Nottingham Forest achter zijn naam”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Zinchenko is volgens de oud-voetballer ‘een prima en noodzakelijke versterking’. “Omdat Owen Wijndal de stap van AZ naar Ajax nooit heeft waargemaakt. In Alkmaar haalde hij het Nederlands elftal en haalde tien tot vijftien keer per wedstrijd de achterlijn, waarna een goede voorzet volgde. Bij Ajax draaft hij langs de lijn, doet zijn uiterste best, maar is geen schim van de gevaarlijke offensieve AZ-linksachter.”

'Gaaei heeft hoger rendement dan Wijndal'

Anton Gaaei is een minder goede voetballer, schrijft Kieft. “Maar hij geeft wel gas als rechtsachter van Ajax. Hij bestrijkt de hele flank en zijn rendement ligt hoger dan dat van Wijndal. Denzel Dumfries speelt een paar niveaus hoger dan Gaaei, maar ze vullen de positie een beetje hetzelfde in. Daarom kan de Deen weleens een mooie transfer maken, want veel clubs zoeken zo’n speler voor de positie van rechtsachter.”

Kieft vindt Youri Regeer niet goed genoeg voor de positie van verdedigende middenvelder. “Daar moet Ajax iemand hebben staan met veel drive, routine en leiderschapskwaliteiten. Iemand als Jordan Henderson vorig seizoen. Die was zo slecht nog niet. Het zal snel moeten gebeuren, want dinsdag sluit de transfertermijn.” Verder wordt Kieft enthousiast van het talent van Sean Steur, Rayane Bounida, Mika Godts en Youri Baas bij Ajax, en ziet hij dat Kasper Dolberg steeds consistenter wordt. “Voor de toekomst ziet het er allemaal niet zo slecht uit.”