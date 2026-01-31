Het NEC van Dick Schreuder blijft maar doordenderen in de Eredivisie. De Nijmegenaren rekenden zaterdagavond zonder al te veel moeite af met AZ, in Alkmaar. Mede dankzij een voortreffelijke goal van de gewilde Kodai Sano stijgt NEC voorlopig naar plek drie in de competitie.
Zoals bekend is NEC, onder leiding van Schreuder, bezig aan een uitstekend seizoen. Aanvallend spel gaat gepaard met uitstekende resultaten. De Nijmegenaren zijn al sinds 9 november ongeslagen en kenden in Alkmaar een droomstart.
Nadat Tjaronn Chery zijn ploeg met een afstandsknal – waar verrassende basisspeler Jeroen Zoet er niet optimaal uitzag – op voorsprong had gezet, verdubbelde Basar Önal de score vrijwel direct vanaf de AZ-aftrap: 0-2 na amper twaalf minuten.
Lee-Roy Echteld, interim-trainer van de thuisploeg, koos voor Alexandre Penetra als rechtsback. Dat pakte dramatisch uit: veel gevaar van NEC ontstond vanaf de linkerkant, maar de (tijdelijke) opvolger van Maarten Martens greep niet in. Tegen de verhoudingen in zorgde Troy Parrott vlak voor rust echter voor de aansluitingstreffer.
Ondanks de aansluitingstreffer van AZ, bleef NEC de betere ploeg in Alkmaar. Nadat een treffer van Chery werd afgekeurd wegens buitenspel, kwamen de Nijmegenaren even later toch op 1-3. En hoe: na slecht uitverdedigen van AZ beproefde Sano zijn geluk van afstand. De gewilde Japanner raakte de bal uitstekend – met de buitenkant van de schoen. Met veel effect viel de bal achter Zoet. Dat bleek uiteindelijk ook het slotakkoord. NEC klimt met de zege voorlopig over Ajax, dat morgen nog in actie komt tegen Excelsior.
Zeer terechte uitslag. Az was meer bezig met de schade beperkt te houden. Veel angst. Huibert heeft van alles verkocht oftewel te veel aan geld gedacht en slecht tot zeer slecht ingekocht. Per saldo kan je gerust de conclusie trekken dat hij er een puinzooi van gemaakt heeft als je meerdere jaren de kans hebt om toe te slaan. Utrecht vorig jaar en Nec dit jaar bewijzen hoe het kan en moet
