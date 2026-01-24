gelooft niet dat hij twintig miljoen euro waard is, zo laat hij weten aan De Volkskrant. De middenvelder van NEC is van mening dat hij te weinig doelpunten en assists op zijn naam heeft staan om zo’n bedrag op te leveren.

Sano doet het momenteel uitstekend bij NEC en kan rekenen op de nodige belangstelling. De gehele Nederlandse top zou zijn ontwikkeling in de gaten houden, terwijl ook buitenlandse clubs de Japanner volgen. De Nijmegenaren zouden volgens Guido Albers een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteren, maar algemeen directeur Wilco van Schaik liet weten voor dat bedrag niet eens te willen onderhandelen.

In gesprek met De Volkskrant krijgt Sano het bedrag van twintig miljoen euro voorgelegd, waar hij van schrikt. “Twintig miljoen? Dat is te veel, hoor”, antwoordt de Japanner. “Ik ben bescheiden, heb pas een paar goals en assists. Robin Roefs ging voor tien miljoen naar Sunderland, toch? Dan is naar mijn gevoel twintig miljoen te veel voor mij; daarvoor moet ik tien goals, vijftien assists hebben.” Dit seizoen staat Sano na twintig officiële duels op twee goals en drie assists.

Chery wil Sano in Nederlandse top zien

De krant sprak ook met Tjaronn Chery, die wel weet wat de ideale vervolgstap is voor Sano. “Paar jaar vlammen bij een Nederlandse topclub en dan naar een topcompetitie”, stelt de aanvoerder van NEC. “Dat gaat sowieso uitkomen. In de zomer is hij absoluut weg. Hij kan het makkelijk aan en verdient het. Supergoeie gast, supervrolijk, goede energie, en een van de betere spelers met wie ik heb gespeeld. Hoe hij kan wenden en keren, dat zie je niet veel.”