NEC is er ‘doodziek van’ dat op het punt staat de club deze maand voor ongeveer tien miljoen euro te verlaten voor VfL Wolfsburg. Dat zegt zaakwaarnemer Guido Albers zondagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Deze week werd bekend dat VfL Wolfsburg de transferclausule in het contract van Shiogai gaat lichten. Daardoor is de twintigjarige Japanse spits, die sinds de zomer van 2024 voor NEC speelde, voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro op te halen in De Goffert.

Albers is niet de persoonlijke zaakwaarnemer van Shiogai, maar kent als spelersmakelaar van onder anderen Kenneth Taylor wel het klappen van de zweep op de transfermarkt. “Ze zijn er bij NEC doodziek van, hè, dat Shiogai, nu weggaat. Hij is een spits van 20 à 30 miljoen euro. Ze zijn er doodziek van dat er een clausule in zat. Deze spits is fantastisch”, zegt Albers.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt Albers om meer te vertellen over transferclausules. Ze vraagt zich bijvoorbeeld af of zulke clausules algemeen bekend zijn voor clubs. “Er zijn heel vaak clausules, maar die wil je niet benoemen. Want als de clausule naar buiten komt, dan is dat het bedrag”, legt Albers uit.

“Dus als je een clausule hebt en je kunt deze klein houden, dan kun je met die clausule een bedrag naar een ander level tillen. Dat is eigenlijk het beste model voor de clubs”, vervolgt Albers. “Als het uitkomt, zoals nu… Iemand heeft tegen Wolfsburg gezegd: hij heeft een clausule van tien miljoen euro in zijn contract staan. Die kijken dan naar de potentie van deze speler, gooien hem in de databank en verkopen hem over drie jaar voor 30 à 40 miljoen euro aan een andere club. Zó goed is deze man”, is Albers overtuigd.

Shiogai maakte zaterdagavond al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van NEC voor het duel met NAC Breda (3-4 overwinning). De Japanner, dit seizoen voornamelijk reservespits bij NEC, zal naar verwachting ieder moment zijn transfer naar Wolfsburg afronden.