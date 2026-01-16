NEC lijkt op weg naar een nieuwe transferklapper. Volgens VoetbalPrimeur is VfL Wolfsburg van plan de afkoopclausule van tien miljoen euro te lichten om (20) over te nemen van de Nijmegenaren.

Eerder werd al duidelijk dat Wolfsburg concreet geïnteresseerd is in de Japanse spits van NEC. Volgens De Telegraaf waren de Nijmegenaren niet van plan Shiogai voor minder dan tien miljoen euro te verkopen. VoetbalPrimeur meldt dat dit bedrag niet uit de lucht komt vallen, aangezien de twintigjarige een afkoopclausule heeft van precies tien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt hebben de Duitsers besloten gebruik te maken van deze optie, waardoor de kans groot is dat de nummer elf van de Bundesliga zich versterkt met de spits die bij NEC tot nu toe genoegen moest nemen met een plek op de bank. Er zijn echter nog wel kapers op de kust.

NEC wil Shiogai liever niet laten gaan, maar lijkt zich neer te moeten leggen bij een vertrek vanwege de clausule. Als troost ontvangt de club een aanzienlijk bedrag van tien miljoen euro. Shiogai moest onder meer Bryan Linssen en Koki Ogawa voor zich dulden in de pikorde, maar maakte in twaalf Eredivisie-wedstrijden al zeven doelpunten.

Met deze transfer wordt Shiogai de op één na duurste uitgaande speler ooit van NEC. Die titel staat momenteel nog op naam van Robin Roefs, die voor 10,5 miljoen euro (exclusief bonussen) vertrok naar Sunderland.