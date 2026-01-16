Live voetbal 1

Jackpot voor NEC: 'Wolfsburg licht afkoopclausule Shiogai voor 10 (!) miljoen euro'

Kento Shiogai van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
16 januari 2026, 14:45

NEC lijkt op weg naar een nieuwe transferklapper. Volgens VoetbalPrimeur is VfL Wolfsburg van plan de afkoopclausule van tien miljoen euro te lichten om Kento Shiogai (20) over te nemen van de Nijmegenaren.

Eerder werd al duidelijk dat Wolfsburg concreet geïnteresseerd is in de Japanse spits van NEC. Volgens De Telegraaf waren de Nijmegenaren niet van plan Shiogai voor minder dan tien miljoen euro te verkopen. VoetbalPrimeur meldt dat dit bedrag niet uit de lucht komt vallen, aangezien de twintigjarige een afkoopclausule heeft van precies tien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt hebben de Duitsers besloten gebruik te maken van deze optie, waardoor de kans groot is dat de nummer elf van de Bundesliga zich versterkt met de spits die bij NEC tot nu toe genoegen moest nemen met een plek op de bank. Er zijn echter nog wel kapers op de kust.

NEC wil Shiogai liever niet laten gaan, maar lijkt zich neer te moeten leggen bij een vertrek vanwege de clausule. Als troost ontvangt de club een aanzienlijk bedrag van tien miljoen euro. Shiogai moest onder meer Bryan Linssen en Koki Ogawa voor zich dulden in de pikorde, maar maakte in twaalf Eredivisie-wedstrijden al zeven doelpunten.

Met deze transfer wordt Shiogai de op één na duurste uitgaande speler ooit van NEC. Die titel staat momenteel nog op naam van Robin Roefs, die voor 10,5 miljoen euro (exclusief bonussen) vertrok naar Sunderland.

Kodai Sano van NEC

Sano laat zich niet afleiden door interesse Feyenoord en PSV

  • Gisteren, 16:53
  • Gisteren, 16:53
NEC Mike Verweij Realtimes

NEC verbijsterd door artikel van Mike Verweij over Sani Suleiman

  • wo 14 januari, 20:13
  • 14 jan. 20:13
Kento Shiogai van NEC

NEC verlangt minstens 10 miljoen euro voor Shiogai

  • di 13 januari, 19:43
  • 13 jan. 19:43
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
475 Reacties
607 Dagen lid
628 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

en zo doe je dat Verkopen als de speler hot is. Het jaar daarna is het altijd minder Ajax en Feyenoord kunnen in de leer gaan

dilima1966
3.053 Reacties
949 Dagen lid
16.107 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit had ik al gezegd dat nec dik de vraag prijs voor hem zou krijgen

Kento Shiogai

Kento Shiogai
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 20 jaar (26 mrt. 2005)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
12
7
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
26
4
2024
F Marinos
7
1

Meer info

