NEC verbijsterd door artikel van Mike Verweij over Sani Suleiman

Bij NEC heeft men met verbazing kennisgenomen van het artikel dat journalist Mike Verweij van De Telegraaf vorige week schreef over Sani Suleiman. Verweij bracht de Nijmeegse club plots in verband met een miljoenentransfer van de Nigeriaanse aanvaller van AS Trencin.

Verweij schreef vorige week woensdag dat NEC ‘in een poging een aanval te doen op de traditionele top drie in Nederland portemonnee wil trekken voor Sani Suleiman’. “Volgens bronnen rondom NEC Nijmegen wil geldschieter Marcel Boekhoorn proberen te stunten met Suleiman”, voegde Verweij eraan toe. Volgens de journalist moet Suleiman ‘tussen de zeven en acht miljoen kosten’.

Artikel gaat verder onder video

Suleiman staat nu echter op het punt om bij RB Leipzig te tekenen, meldde de Duitse tak van Sky Sports enkele dagen geleden. Volgens algemeen directeur Wilco van Schaik was de spits nooit een serieuze optie voor NEC.

“Voor die bedragen kan dat niet”, zegt de beleidsbepaler van de Nijmeegse club in de podcast De Bestuurskamer. De directeur was verbaasd door de berichtgeving van Verweij. “Ik weet inmiddels hoe dat gegaan is, dat zal ik maar voor me houden. En dat is echt omdat het heel complex is om uit te kunnen leggen. Maar zeven tot acht miljoen kunnen wij never nooit betalen.”

“Door sommige mensen is dat voor waarheid aangenomen”, vervolgt Van Schaik. “Dat kan ik ook wel begrijpen. Alleen bij ons was daar gewoon geen sprake van op dat moment. Natuurlijk doen wij heus wel mooie dingen op de markt, maar dat soort bedragen kunnen gewoon niet.”

Waar kwam de berichtgeving van Verweij dan vandaan? Van Schaik erkent dat er mogelijk ooit geïnformeerd is naar Suleiman. “Dat denk ik, ja. En soms wordt het ook wel eens door iemand anders gebruikt om iets te creëren. Dat maken we natuurlijk allemaal wel eens mee.”