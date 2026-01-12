Live voetbal 5

Willem Vissers: NEC kan dit seizoen tweede eindigen

De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
12 januari 2026, 20:11

Willem Vissers denkt dat NEC dit seizoen hoge ogen kan gooien in de Eredivisie. De Nijmegenaren, die de eerste seizoenshelft afsloten als nummer vier van de ranglijst, kunnen volgens de journalist van de Volkskrant zelfs gaan meedoen om de tweede plek. Dat zegt hij bij Voetbalpraat van ESPN.

De titelstrijd in Nederland lijkt beslist. Na afgelopen weekend bedraagt de voorsprong van koploper PSV op Feyenoord liefst dertien punten. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de strijd om de tweede plek een stuk spannender. Ajax heeft nog maar drie punten minder dan de huidige nummer twee Feyenoord. Vissers ziet echter ook mogelijkheden voor NEC, dat zeven punten achterstaat op de Rotterdammers.

In Voetbalpraat gaat het over de strijd om die tweede plek. Martijn Krabbendam denkt dat er een goede kans is dat Feyenoord nog wordt ingehaald. Vissers deelt die mening: “NEC? Ik vind NEC een goede ploeg”, reageert de journalist. “Kunnen die tweede worden?”, vraagt presentator Vincent Schildkamp vervolgens. “Nou, als de andere ploegen zo blijven klooien…”, antwoordt Vissers eerlijk.

De tweede plek in de Eredivisie betekent een ticket voor de competitiefase van de Champions League. Mocht NEC daadwerkelijk als tweede eindigen, dan zou de club zich voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatsen voor het miljoenenbal. De Nijmegenaren kwamen wel al eens uit in de Europa League. De laatste keer was in het seizoen 2008/09, nadat NEC zich een jaar eerder op sensationele wijze plaatste na een bizarre eindsprint in de Eredivisie.

Sem Steijn en Robin van Persie

Pierre van Hooijdonk: ‘Afpakken aanvoerdersband heeft Steijn gebroken’

Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Te Kloese kan niet blijven bij vertrek van Robin van Persie: 'Dat is ongeloofwaardig'

Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Kenneth Perez schrikt van Jorthy Mokio bij Ajax: 'Hij is zo onbetrouwbaar'

