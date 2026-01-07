Live voetbal 2

'Feyenoord én Ajax melden zich bij NEC voor Paulo Da Silva (18)'

Feyenoord en Ajax hopen zich deze winter allebei te versterken met N.E.C.-talent Paulo Da Silva, zo bevestigt ESPN. Beide topclubs zouden zich in Nijmegen al hebben gemeld voor de jonge spits, die voor 'slechts' een opleidingsvergoeding kan worden overgenomen.

Da Silva is momenteel topscorer van de Eredivisie Onder-19. De spits kwam in twaalf competitiewedstrijden liefst veertien keer tot scoren. De scoringsdrift van de geboren Tilburger is niet alleen Feyenoord en Ajax opgevallen: ook vanuit het buitenland bestaat volgens bovengenoemde zender de nodige belangstelling.

Bij N.E.C. speelt Da Silva zonder profcontract. Geïnteresseerde clubs hoeven daarom enkel een opleidingsvergoeding over te maken om hem in te kunnen lijven. Feyenoord en Ajax zouden zich beiden al officieel voor Da Silva gemeld hebben en bovendien ook allebei al meerdere gesprekken met hem hebben gevoerd. Bij zijn keuze zou het perspectief op een plek in het eerste elftal het belangrijkste aspect vormen.

De voorkeur van de spits zelf gaat in ieder geval uit naar een langer verblijf in Nederland, ook met het oog op een plek in de selectie van Oranje Onder-19. Omdat hij ook over een Portugees paspoort beschikt, zou hij eventueel ook voor dat land in actie mogen komen als international.

