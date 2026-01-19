Live voetbal

‘Frankfurt denkt in zoektocht naar nieuwe trainer aan Dick Schreuder’

Dick Schreuder van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
19 januari 2026, 15:48

Dick Schreuder, de huidige trainer van NEC, is in beeld bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club, die dit weekend afscheid nam van trainer Dino Toppmöller, ziet in de Nederlander een mogelijke opvolger. Dat weet SoccerNews op basis van meerdere Duitse bronnen.

Met NEC staat Schreuder momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie en die prestaties blijven ook in Duitsland niet onopgemerkt. Eintracht Frankfurt volgt de 54-jarige oefenmeester en is onder de indruk van zijn werkwijze. Met name de speelstijl die Schreuder hanteert, de manier waarop hij spelers laat ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende stijgende transfersommen van spelers, spreken tot de verbeelding bij de clubleiding van Die Adler.

Frankfurt zoekt nieuwe trainer na teleurstellende resultaten

Eintracht Frankfurt staat na achttien speelrondes op de zevende plaats in de Bundesliga, een positie die niet past bij de ambities van de club. Na een teleurstellende reeks, met onder meer een 3-3 gelijkspel tegen Werder Bremen zaterdag, besloot de clubleiding om hoofdcoach Toppmöller te ontslaan. Dennis Schmitt (trainer Onder 21) en Alexander Meier (trainer Onder 19) zijn aangesteld als interim-managers en zullen naar verwachting voor het eerst op de bank zitten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag op woensdag. De kans is aanwezig dat Schmitt tot het einde van het seizoen voor de groep zal staan. Komende zomer moet er dan een nieuwe trainer komen.

Schreuder maakt indruk met aanvallend spel en spelersontwikkeling

Dick Schreuder maakte al indruk bij PEC Zwolle en het Spaanse CD Castellón, waar hij in zijn eerste seizoen kampioen werd op het derde niveau. Na een half jaar zonder club tekende hij in de zomer van 2025 een contract bij NEC, dat hem tot medio 2028 aan de club bindt. Met zijn aanvallende voetbal heeft hij de club uit Nijmegen tot dusver naar de vierde plaats in de Eredivisie geleid.

