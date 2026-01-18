Fresia Cousiño Arias diep geschokt door waarschijnlijke transfersom van Kodai Sano

is financieel niet haalbaar voor PSV, Feyenoord of Ajax, zo is de stellige overtuiging van Guido Albers. De doorgaans goed ingevoerde zaakwaarnemer voorspelt dat de 22-jarige Japanse middenvelder NEC een exorbitante transfersom gaat opleveren.

Albers is zondagochtend te gast in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De zaakwaarnemer gaat in op het mandaat dat AZ onlangs afgaf aan de Portugese superagent Jorge Mendes om een recordtransfer van Kees Smit te bewerkstelligen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb zelf een goede relatie met Jorge Mendes. Hoe gek het ook klinkt: voor het Nederlandse voetbal kan dit echt een verademing zijn”, zegt Albers. “Hij gaat de transferbedragen naar een ander niveau tillen. En dat betekent dat spelers weer heel graag naar de Eredivisie komen, omdat ze weten dat ze vanuit hier prachtige transfers gaan maken.”

“Dat gaat straks ook voor de spelers van NEC gelden, met Sano”, geeft Albers als voorbeeld. “Dat zijn allemaal nieuwe deals. Wij dachten dat spelers van NEC voor maximaal 3 tot 4 miljoen euro transfers zouden maken. Ik denk dat Sano voor 15 tot 20 miljoen euro weggaat.”

Die laatste opmerking van Albers leidt tot totale verbijstering bij presentatrice Fresia Cousiño Arias. “20 miljoen?!”, vraagt zij zichtbaar geschrokken.

“Ja, dat denk ik echt. 20 miljoen euro voor Sano”, verzekert Albers.

“Die gaat dus niet naar de top drie van Nederland”, concludeert Hans Kraay junior. Albers bevestigend: “Nee.”