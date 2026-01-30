In de AD Voetbalpodcast wordt Jong PSV-trainer Stijn Schaars genoemd als mogelijke nieuwe trainer van AZ. De Alkmaarders namen op 18 januari afscheid van Maarten Martens en zijn sindsdien op zoek naar een opvolger.

Vanwege teleurstellende resultaten en met name wisselvallig spel stuurde AZ oud-speler Martens de laan uit. Lee-Roy Echteld, trainer van Jong AZ, werd doorgeschoven naar de hoofdmacht, al is het nog maar de vraag of dat een tijdelijke oplossing is. In de AD Voetbalpodcast valt de naam van Schaars als mogelijke nieuwe hoofdtrainer van AZ.

Stijn Schaars nieuwe hoofdtrainer AZ?

“Wordt Stijn Schaars misschien wel de nieuwe trainer van AZ?”, krijgen Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels de vraag in hun podcast. De oud-middenvelder is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer en presteert daarin uitstekend. Met Jong PSV staat Schaars op een knappe vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie, met slechts één punt achterstand op de nummer drie. De Eindhovense beloftenploeg pakte bovendien nu al zeven punten meer dan vorig seizoen, toen het op de achttiende plaats eindigde.

“Ik denk nog niet nú, maar het zou voor hem wel een toekomstige club kunnen zijn”, reageert Wijffels. Toch verwacht de journalist geen snelle overstap: “Dat is een jongen zonder haast. Die bouwt het rustig op. Hij is een slimme gast, maar dat hebben ze bij PSV natuurlijk ook in de gaten, dus die begeleiden hem goed. Voor nú gaat AZ, denk ik, andere keuzes maken.”

Schaars beschikt nog niet over het vereiste UEFA Pro-diploma en heeft dit seizoen dispensatie om in elk geval één jaar trainer te zijn van Jong PSV. De KNVB liet de oud-middenvelder onlangs toe tot de opleiding Voetbalcoach 5.