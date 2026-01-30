Jack van Gelder is komende zomer niet meer welkom bij talkshow De Oranjezomer, zo bevestigt Talpa Network aan De Telegraaf. De 75-jarige oud-sportverslaggever werd deze winter al geweerd uit het programma van Hélène Hendriks, maar keert dus ook niet meer terug. Van Gelder reageert teleurgesteld.

De eerste mediarel van 2026 kwam op naam van Van Gelder, die schitterde in afwezigheid bij De Oranjewinter. De sportjournalist was in vorige edities juist een vast gezicht aan tafel van presentatrice Hendriks. De SBS-directie gaf Rutger Castricum ditmaal de voorkeur. Lange tijd gingen geruchten dat de ‘boycot’ van Van Gelder te maken had met een incident met zijn favoriete redacteur.

Van Gelder wijst nieuwe rol af

Artikel gaat verder onder video

Volgens Hendriks zou Van Gelder terugkeren in de zomereditie van het programma, maar dit blijkt dus niet het geval. “Er heeft recent een gesprek plaatsgevonden met Jack van Gelder over de rol en positie van Jack binnen de Oranje-programma’s, met de intentie verder te gaan”, reageert Talpa in eerste instantie. RealityFBI wist eerder al melding te maken over het gesprek.

“In een open gesprek is opnieuw gekeken naar de toekomstige planning en samenwerking. Daarbij is een voorstel gedaan voor een andere tafelsamenstelling en een minder frequente indeling van Jack. We zijn in dat gesprek helaas niet tot overeenstemming gekomen. Daarom is in gezamenlijk overleg besloten de samenwerking te beëindigen”, meldt een woordvoerder.

Hélène Hendriks baalt van definitief vertrek Van Gelder

Van Gelder vindt het vertrek van Van Gelder ‘mega jammer’. “Hij was een sfeermaker met een duidelijke mening aan tafel. Het is duidelijk dat ik hem er heel graag bij heb. Maar je moet ook naar de toekomst kijken. We hebben nieuwe mensen die we uit willen proberen”, zegt ze.

Ophef om schreeuwpartij

Tot slot gaat Hendriks in op de vermeende uitval van Van Gelder tegenover een redacteur. De presentatrice geeft aan dat dat voorval niets te maken heeft met de beslissing om te vertrekken. “Nee, Jack en die redacteur hebben dat uitgepraat en zij waren daar heel snel uit. Zo gaat dat in een organisatie.”

Van Gelder baalt van zijn vertrek, vertelt Hendriks. “Jack is 75, en wil ook andere dingen doen in zijn leven. Aan de andere kant denk ik ook: wie weet keert hij ooit nog terug aan tafel. Dat sluit ik niet uit.” De sportpresentator voegt persoonlijk niets toe aan het statement van Talpa.