'Jack van Gelder keert na gesprek met Talpa nooit meer terug bij De Oranjewinter'

Helene Hendriks en Jack van Gelder
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
22 januari 2026, 09:45

Er heeft woensdag een gesprek plaatsgevonden tussen Jack van Gelder en de directie van Talpa. Het leverde Van Gelder niet het gewenste resultaat op: hij keert nooit meer terug bij het programma De Oranjewinter.

Dat meldt juicekanaal RealityFBI. De afgelopen weken was er veel te doen rondom Van Gelder, mede door zijn afwezigheid bij De Oranjewinter. In eerdere seizoenen van De Oranjezomer en De Oranjezondag was de 75-jarige presentator nog een vaste gast, maar in 2026 schittert hij door afwezigheid. RealityFBI meldde eerder dat de redactie klaar zou zijn geweest met de zogenoemde ‘maniertjes’ van Van Gelder.

Artikel gaat verder onder video

Naar aanleiding van de ophef in de media zou er woensdag een gesprek hebben plaatsgevonden tussen Van Gelder en de leiding van Talpa. Dat overleg lijkt echter op niets te zijn uitgedraaid. "De geluiden die terugkomen uit het gesprek van vandaag wijzen erop dat Van Gelder als tafelgast niet meer zal terugkeren. Er lijkt sprake van een onomkeerbare situatie", schrijft RealityFBI.

Dat nieuws is opvallend, omdat presentatrice Hélène Hendriks de kijkers onlangs nog verzekerde dat Van Gelder, ondanks alle commotie, in de zomer weer zou aanschuiven bij het programma. "Van de zomer is hij gewoon weer terug", zei Hendriks destijds.

"Mogelijk heeft Hendriks de situatie rooskleuriger proberen in te vullen dan deze in werkelijkheid was", schrijft RealityFBI daarover.

