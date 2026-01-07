Live voetbal

Hélène Hendriks loog over vakantie Jack van Gelder: 'Ik ben niet welkom in De Oranjewinter'

Helene Hendriks en Jack van Gelder
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 januari 2026, 17:13   Bijgewerkt: 17:38

Jack van Gelder weerspreekt dat hij deze weken vanwege een vakantie ontbreekt in De Oranjewinter, zoals presentatrice Hélène Hendriks recent liet weten. De 75-jarige journalist laat aan MediaCourant weten dat hij te horen heeft gekregen dat hij 'gewoon niet welkom is' in de goed bekeken talkshow.

Hendriks vertelde recent in een interview met De Telegraaf waarom Van Gelder, maar ook Rutger Castricum en Noa Vahle deze winter niet als vaste gasten te zien zullen zijn in De Oranjewinter. "Dit heeft met vakanties te maken", aldus de presentatrice.

Van Gelder verduidelijkt echter dat hij te horen heeft gekregen dat hij deze winter 'gewoon niet welkom is' in de talkshow. "Ik heb deze uitleg van Frans Klein van Talpa gekregen: ‘Het team heeft mij laten weten vooralsnog met een andere basis te beginnen, zonder jou dus.'”, aldus Van Gelder.

Hoewel Klein dus met die boodschap kwam, geeft Van Gelder aan dat hij nog steeds op goede voet staat met Hendriks. "Ja hoor. Hélène en ik hebben altijd een prima contact. Niets aan de hand dus", zegt hij. "Uiteraard kan de redactie bepalen wie ze aan tafel willen hebben. De kijkcijfers zijn super", besluit Van Gelder het onderwerp.

