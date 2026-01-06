Live voetbal 1

Voormalig Ajacied Dani vraagt Hélène Hendriks op date

6 januari 2026

Hélène Hendriks is onlangs op date gevraagd door voormalig Ajax-speler Dani, oftewel Daniel da Cruz Carvalho. De 49-jarige Portugees was – net als Hendriks – aanwezig bij een wedstrijd van Ajax en vroeg haar mee uit eten, zo vertelt de sportpresentatrice in HNM de Podcast.

Sinds kort maakt Hendriks een podcast met collega’s Noa Vahle en Merel Ek. In de derde uitzending komt Vahle met een pikant verhaal. “Wij hebben laatst een wedstrijd gedaan bij Ajax… nou, ongelooflijk. Jij was daar met Wesley Sneijder en Khalid Boulahrouz, maar met wie was jij daar nog meer?”, begint Vahle het onderwerp. Er begint een lichtje te branden bij Hendriks. “Nu je het zegt…”

De dochter van Linda de Mol doelt op Dani, die tussen 1996 en 2000 98 wedstrijden in het shirt van Ajax speelde. “Hij speelde vroeger bij Ajax en was een heel knappe Portugese voetballer. Maar hij is nog steeds heel knap”, omschrijft ze hem. “Hij was ook in het stadion en jij (Hendriks, red.) stond aan de desk. Jij zag hem en riep hem erbij.”

Ajacied vraagt Hélène Hendriks op date

Hendriks kan het moment nog voor de geest halen. “Al heb ik geen idee waar we het over hebben gehad.” Vahle vertelt verder: “Je had het niet helemaal voorbereid en toen dacht je op een gegeven moment: wat moet ik nou nog vragen? Toen zei je – en dat was de fout – tegen Wesley: ‘Dani still looks good’. Nou, dat was voor Dani the way in, een vrijbrief”, lacht de presentatrice.

“Toen vroeg jij (Hendriks, red.) nog wat hij ging doen. Hij ging naar Café La Bastille, aan het Leidseplein in Amsterdam. Maar toen zei hij: we kunnen samen dineren”, vervolgt Vahle. Hendriks zag dat wel zitten. “Ik zei: dat lijkt me uitstekend, maar ik moet nog even een programma doen, maar daarna kan alles. Nee, ik ben gewoon keurig bij Wesley en Khalid gebleven en we hebben lekker die uitzending gedaan”, aldus Hendriks, die eraan toevoegt: “Dani is wel een vrouwenmagneet. Hij is zijn streken nog niet verloren.”

