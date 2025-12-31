De tweede aflevering van De Oranjewinter kende voor Hélène Hendriks een klein schrikmomentje tijdens de aftiteling. Thomas van Groningen meldt de presentatrice, terwijl zij haar kijkers alvast een goede jaarwisseling toewenst, dat hij signalen krijgt dat haar bloesje zou doorschijnen.

Hendriks vervangt met haar Oranjewinter deze weken opnieuw Vandaag Inside, dat met winterreces is en in 2026 weer terugkeert op het vaste tijdslot bij SBS6. De kijkers van Hendriks' talkshow moeten een aantal vaste gezichten deze winter missen: zo zijn Jack van Gelder, Noa Vahle én Rutger Castricum er allen niet bij.

Artikel gaat verder onder video

Van Groningen is wel 'gewoon' aanwezig en brengt Hendriks in de laatste minuut van het programma eventjes van haar stuk. Terwijl de aftiteling al loopt zegt de presentator van Nieuws van de Dag, die recent Wilfred Genee nog twee VI-afleveringen moest vervangen, plotseling: "Ik krijg toch wel weer appjes, deze uitzending. Je bloesje schijnt weer een beetje door."

Hendriks reageert ongelovig (waarmee ze het overigens bij het rechte eind heeft, zie onderstaande foto), maar Van Groningen houdt vol: "Het schijnt echt zo te zijn!" Hendriks wil van niets weten ("Je lult uit je nek! En daarmee gaan we eruit?"), maar houdt voor de zekerheid tóch maar even haar armen gekruist voor haar boezem, alvorens deze aan het zicht te onttrekken met een stapeltje papier ze daarvoor snel van haar desk pakt.