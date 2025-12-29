Live voetbal

Hélène Hendriks stopt per direct als presentatrice bij Afrika Cup

Hélène Hendriks
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 december 2025, 13:49   Bijgewerkt: 14:33

Sportpresentatrice Hélène Hendriks stopt per direct met haar werkzaamheden rondom de Afrika Cup voor Ziggo Sport. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het besluit heeft te maken met haar verplichtingen bij SBS6. Vanaf maandagavond 29 december is Hendriks namelijk weer te zien met haar eigen programma De Oranjewinter, dat de talkshow Vandaag Inside tijdens de winterstop vervangt.

Het combineren van de dagelijkse uitzendingen van De Oranjewinter met haar rol als presentatrice tijdens de uitzendingen in de studio van Ziggo Sport is niet haalbaar. Daarom moet Hendriks zich volledig richten op haar werkzaamheden voor SBS6.

Hendriks viel tijdens de eerste dagen van de Afrika Cup nog op met haar kledingkeuze bij de uitzendingen rond wedstrijden van Marokko. Ze droeg daarbij een takshita, een traditionele Marokkaanse jurk, wat veel reacties opleverde.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
34 Reacties
42 Dagen lid
60 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde, want ze was wel goed geschikt voor gezellige uitzendingen in de studio

