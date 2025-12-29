Sportpresentatrice Hélène Hendriks stopt per direct met haar werkzaamheden rondom de Afrika Cup voor Ziggo Sport. Dat meldt het Algemeen Dagblad.
Het besluit heeft te maken met haar verplichtingen bij SBS6. Vanaf maandagavond 29 december is Hendriks namelijk weer te zien met haar eigen programma De Oranjewinter, dat de talkshow Vandaag Inside tijdens de winterstop vervangt.
Het combineren van de dagelijkse uitzendingen van De Oranjewinter met haar rol als presentatrice tijdens de uitzendingen in de studio van Ziggo Sport is niet haalbaar. Daarom moet Hendriks zich volledig richten op haar werkzaamheden voor SBS6.
Hendriks viel tijdens de eerste dagen van de Afrika Cup nog op met haar kledingkeuze bij de uitzendingen rond wedstrijden van Marokko. Ze droeg daarbij een takshita, een traditionele Marokkaanse jurk, wat veel reacties opleverde.
