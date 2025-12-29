Niet Wilfred Genee, maar Hélène Hendriks is vanaf maandagavond 29 december het gezicht van Talpa. Met haar programma De Oranjewinter neemt zij wekenlang het stokje over van de talkshow Vandaag Inside.

Hendriks is bij SBS6 met haar eigen programma’s de vaste vervanger van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Maandagavond begint een nieuwe reeks uitzendingen van De Oranjewinter, dat zij traditioneel presenteert tijdens de winterstop van Vandaag Inside.

Normaal gesproken is voormalig voetbalcommentator Jack van Gelder een van de vaste gasten, maar het is nog onduidelijk of hij deze periode opnieuw zal aanschuiven. Wel is bekend dat Thomas van Groningen en Frank van Leeuwen maandagavond aan tafel zitten om samen met Hendriks het nieuws van de dag te bespreken.

De Oranjewinter is drie weken lang te zien op SBS6. De mannen van Vandaag Inside genieten van bijna vier weken winterstop en keren op zondag 19 januari terug op de buis.