Hélène Hendriks moet het dit seizoen in De Oranjewinter stellen zonder haar vaste sidekicks Jack van Gelder en Rutger Castricum, zo laat ze weten in gesprek met De Telegraaf. Ook voetbalduider Noa Vahle zal deze winter niet in de talkshow verschijnen. Ze zijn alle drie met vakantie.

Vanaf maandagavond is Hendriks weer iedere werkdag te zien op SBS6 met De Oranjewinter. Waar ze in haar talkshows normaal gesproken wordt bijgestaan door Van Gelder en Castricum, zal het tweetal deze winter niet aansluiten, zo geeft ze aan. “Dit heeft met vakanties te maken”, laat Hendriks weten.

Artikel gaat verder onder video

Kijkers hoeven zich echter geen zorgen te maken over de toekomst van Van Gelder en Castricum. “Jack zien we tijdens De Oranjezondag en in de zomer weer terug. Rutger gaan we daar volgend jaar ook weer zien. Ik heb zin om te knallen komende weken.” Ook Vahle zal niet in De Oranjewinter verschijnen, want zij is met vakantie.

Daardoor is er een prominentere rol weggelegd voor Nicky van der Gijp, die de rol van Vahle als voetbalduider kan overnemen. Vader René van der Gijp heeft daar geen invloed op gehad. “René en ik spreken hier nooit over. Nicky en ik zitten in hetzelfde vak. Hij is te zien bij Viaplay en ik bij Ziggo Sport. We waren op zoek naar verjonging en ik vind dat hij waanzinnig goed kan duiden. Die jongen past bij ons programma.”