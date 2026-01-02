Hélène Hendriks wil zich in 2026 meer gaan verdiepen in management en ondernemerschap. Dat heeft de sportpresentatrice aangegeven in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Hendriks werkt momenteel als sportpresentatrice bij Ziggo Sport en presenteert daarnaast programma’s bij SBS, maar in het nieuwe jaar wil ze zich breder ontwikkelen. “Ik wil een studie oppakken of een taal leren”, zegt de 45-jarige journaliste.

“Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om me meer te verdiepen in management of ondernemerschap”, vervolgt Hendriks. Wat ze precies wil doen, weet ze nog niet: “Ik moet het nog uitvogelen. Ik denk dat het altijd goed is om te blijven leren, om dingen vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken.”

Het is een persoonlijk doel voor het jaar 2026. Goede voornemens heeft ze niet: “Daar heb ik niks mee”, besluit de Brabantse talkshowhost.