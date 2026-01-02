Live voetbal

Hélène Hendriks overweegt te gaan studeren in 2026

Helene Hendriks
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 januari 2026, 11:38

Hélène Hendriks wil zich in 2026 meer gaan verdiepen in management en ondernemerschap. Dat heeft de sportpresentatrice aangegeven in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Hendriks werkt momenteel als sportpresentatrice bij Ziggo Sport en presenteert daarnaast programma’s bij SBS, maar in het nieuwe jaar wil ze zich breder ontwikkelen. “Ik wil een studie oppakken of een taal leren”, zegt de 45-jarige journaliste.

Artikel gaat verder onder video

“Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om me meer te verdiepen in management of ondernemerschap”, vervolgt Hendriks. Wat ze precies wil doen, weet ze nog niet: “Ik moet het nog uitvogelen. Ik denk dat het altijd goed is om te blijven leren, om dingen vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken.”

Het is een persoonlijk doel voor het jaar 2026. Goede voornemens heeft ze niet: “Daar heb ik niks mee”, besluit de Brabantse talkshowhost.

➡️ Meer nieuws over Hélène Hendriks

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga

Ontslag Heitinga bij Ajax stoorde Elia enorm: 'Denk niet dat je moeder dan trots zou zijn'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
Arne Slot Liverpool Leeds United

Flinke domper voor Liverpool en Arne Slot op nieuwjaarsdag tegen Leeds United

  • Gisteren, 20:27
  • Gisteren, 20:27
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel