Hélène Hendriks heeft geen prettige ervaringen met voetballer Diego Costa (37), zo vertelt ze in HNM de Podcast. Als sportverslaggeefster was ze bijna zes jaar geleden aanwezig bij de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid, toen de Braziliaan een enorm onbeschofte actie uithaalde.

Hendriks gaat terug naar 11 maart 2020. Terwijl Nederland destijds al ‘op slot’ was wegens de corona-uitbraak, werd er in Liverpool ‘gewoon’ nog gevoetbald in de achtste finale van de Champions League. “Daar zat het hele stadion nog vol, terwijl Nederland al op slot zat. Uiteindelijk zijn er, van alle mensen die er in dat stadion zaten, 41 overleden aan corona”, begint Hendriks haar verhaal.

Artikel gaat verder onder video

Atlético zou het duel uiteindelijk ternauwernood winnen, waarna Hendriks zich klaarmaakte voor interviews in de catacombe. “Eerst had ik Virgil van Dijk, maar daarna Diego Costa. Wat doet Diego Costa vervolgens? Hij komt aanlopen en gaat expres naar iedereen die er staat in het gezicht hoesten”, vertelt de presentatrice.

Hélène Hendriks is woest op voetballer

Hendriks kon niet bepaald lachen om de actie van de voormalig spits van onder meer Chelsea en Wolverhampton Wanderers, die momenteel overigens zonder club zit. “Ik word niet snel boos, maar ik was eerst flabbergasted (verbijsterd, red.) en toen wilde ik achter hem aanlopen om te vragen: wat flik je me nou? Hij hoestte recht in mijn gezicht”, zegt de geïrriteerde verslaggeefster, die op dat moment geen mondkapje op had.

Ze deelt een 'grappige' kanttekening aan het verhaal. “Als je daar interviews doet, zit je aan een draad vast om te verbinden naar Nederland. Dus ik loop achter Diego aan, maar die hele camera flikkert om. Ik wist niet wat me overkwam.”

Vahle: “Wilde je hem aanvliegen?” Hendriks: “Nou, ik vond het schandalig. Twee dagen later, toen ik thuiskwam, had ik ook corona.”