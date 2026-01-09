De Oranjewinter sloot vrijdagavond af met een ludiek moment. Tijdens de outro van presentatrice Hélène Hendriks begon het plotseling te sneeuwen in de talkshowstudio. Het bleek een grap te zijn waardoor tafelgast Valentijn Driessen helemaal onder de nepsneeuw zat.

Omdat Vandaag Inside, de vaste talkshow van SBS6, pas op 19 januari terugkeert, is De Oranjewinter doordeweeks op televisie te zien. In de laatste uitzending van de week, met Driessen, Hans Kraay jr., Victor Vlam en Pieter Cobelens als gasten, zorgde de sneeuwgrap voor een verrassend slot.

“Het begint langzaam een beetje te sneeuwen in deze studio, dus we gaan ermee ophouden”, zegt Hendriks tijdens haar afsluitende praatje. “Ja hoor”, zegt Driessen, die de bui letterlijk en figuurlijk al voelt hangen. De journalist van De Telegraaf wordt getrakteerd op een flinke lading nepsneeuw, wat zorgt voor hilariteit in de studio.