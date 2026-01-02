Valentijn Driessen beleefde oersaai oud en nieuw

Valentijn Driessen is geen fan van oud en nieuw. In gesprek met Vandaag Inside vertelt de vaste tafelgast van het populaire televisieprogramma en journalist van De Telegraaf hoe hij de jaarwisseling doorgaans beleeft.

“Ik vind vuurwerk verschrikkelijk, en al die poespas eromheen. En ook elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen… Het is gewoon één dag later, één dag dichter bij de dood”, reageert Driessen nuchter.

Artikel gaat verder onder video

Driessen verbleef met de feestdagen in Oman. “Lekker op vakantie. We wilden graag naar de zon, niet te ver vliegen. Het is schitterend weer. Ik ben er nog nooit geweest en weet absoluut niet wat ik moet verwachten. Ja, je doet wat om je huwelijk te redden hè…”, grapt Driessen, om er serieus aan toe te voegen: “Nee, ik kijk er echt wel naar uit. Lekker naar de zon. Ik ben niet echt van de kou.”

“We hebben ooit kerst en oud en nieuw in Australië gevierd, toen hebben we ook niks gedaan. Dan gaan we gewoon om elf uur naar bed”, vervolgt Driessen. “We vieren helemaal niks. Wat moet je nou in Oman eten? Als ze tomatensoep, carpaccio of een caesar¬salade hebben, vind ik alles prima. Dan kom ik er wel uit. Nee, ik ben ook niet van de gourmet. En ook niet van het koken en zo. Ben je een hele tijd bezig, en binnen een minuut heb je alles op, ook zonde.”

De familie Driessen doet niet aan cadeautjes met de feestdagen. “Nee, wij kopen geen cadeaus voor elkaar. Dat deden we wel met Sinterklaas, toen de kinderen wat jonger waren, maar daar zijn we ook vanaf gestapt. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vrouw dat wel jammer vindt hoor, maar ze zit met vier mannen thuis die geen van allen wat willen. Die drie zijn hetzelfde als hun vader.”