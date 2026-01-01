Valentijn Driessen verwacht komst van Míchel naar Ajax

Valentijn Driessen spreekt zich in gesprek met Vandaag Inside uit over de trainerszoektocht van Ajax. De journalist van De Telegraaf verwacht dat de Amsterdamse club het seizoen zal afmaken met interim-trainer Fred Grim en daarna buiten de landsgrenzen zal zoeken voor een nieuwe hoofdcoach.

Ajax begon het seizoen met John Heitinga als hoofdtrainer, maar de oud-verdediger werd begin november ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. De clubleiding schoof Grim vervolgens naar voren als interim-trainer en het zou Driessen niet verbazen als die het seizoen afmaakt als eindverantwoordelijke van Ajax.

“Ik denk dat de kans groot is dat ze dit seizoen afmaken met Fred Grim”, vertelt Driessen. Grim eindigde de eerste seizoenshelft met Ajax vrij behoorlijk, met vijf overwinningen in de laatste zes wedstrijden in alle competities. De Amsterdammers staan nu derde in de Eredivisie, met vijf punten minder dan Feyenoord en zestien punten minder dan koploper PSV.

Driessen ziet Ajax de tweede plaats in de tweede seizoenshelft nog overnemen van Feyenoord. “PSV, Ajax, Feyenoord”, voorspelt de journalist en vaste tafelgast van Vandaag Inside de top drie in volgorde. “De beker gaat naar AZ”, verwacht hij.

Ajax zal op korte termijn de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur waarschijnlijk bekendmaken. “Het is een beetje afhankelijk van wie de technisch directeur wordt, maar wordt Jordi Cruijff dat, dan gaat Ajax voor het eerst geleid worden door een Spanjaard”, verzekert Driessen. “En dan geef ik Girona-trainer Míchel een grote kans.” Eerder zei Driessens collega Mike Verweij van De Telegraaf al dat de vijftigjarige Spaanse coach van Girona ‘er goed op staat’ bij Cruijff.