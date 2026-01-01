Live voetbal 2

Valentijn Driessen verwacht komst van Míchel naar Ajax

Valentijn Driessen
Foto: © Talpa
3 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
1 januari 2026, 18:47   Bijgewerkt: 18:54

Valentijn Driessen spreekt zich in gesprek met Vandaag Inside uit over de trainerszoektocht van Ajax. De journalist van De Telegraaf verwacht dat de Amsterdamse club het seizoen zal afmaken met interim-trainer Fred Grim en daarna buiten de landsgrenzen zal zoeken voor een nieuwe hoofdcoach.

Ajax begon het seizoen met John Heitinga als hoofdtrainer, maar de oud-verdediger werd begin november ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. De clubleiding schoof Grim vervolgens naar voren als interim-trainer en het zou Driessen niet verbazen als die het seizoen afmaakt als eindverantwoordelijke van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat de kans groot is dat ze dit seizoen afmaken met Fred Grim”, vertelt Driessen. Grim eindigde de eerste seizoenshelft met Ajax vrij behoorlijk, met vijf overwinningen in de laatste zes wedstrijden in alle competities. De Amsterdammers staan nu derde in de Eredivisie, met vijf punten minder dan Feyenoord en zestien punten minder dan koploper PSV.

Driessen ziet Ajax de tweede plaats in de tweede seizoenshelft nog overnemen van Feyenoord. “PSV, Ajax, Feyenoord”, voorspelt de journalist en vaste tafelgast van Vandaag Inside de top drie in volgorde. “De beker gaat naar AZ”, verwacht hij.

Ajax zal op korte termijn de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur waarschijnlijk bekendmaken. “Het is een beetje afhankelijk van wie de technisch directeur wordt, maar wordt Jordi Cruijff dat, dan gaat Ajax voor het eerst geleid worden door een Spanjaard”, verzekert Driessen. “En dan geef ik Girona-trainer Míchel een grote kans.” Eerder zei Driessens collega Mike Verweij van De Telegraaf al dat de vijftigjarige Spaanse coach van Girona ‘er goed op staat’ bij Cruijff.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Youri Baas

Maduro: Ajax verspeelde landstitel door blessure Youri Baas

  • Gisteren, 20:01
  • Gisteren, 20:01
Groningen Ajax

FC Groningen-directeur: ‘Doelpunt Blokzijl tegen Ajax is hoogtepunt van het jaar’

  • Gisteren, 18:08
  • Gisteren, 18:08
Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman laat van zich horen na geruchten: 'Ik ga niet naar Ajax'

  • Gisteren, 16:43
  • Gisteren, 16:43
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.654 Reacties
1.193 Dagen lid
19.192 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik lees overal dat die vent geen woord Engels kan. Dan zal je bij Ajax toch weinig te zoeken hebben

Docker
562 Reacties
45 Dagen lid
1.514 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan ook niks vinden dat zegt dat hij Engels spreekt. Dan heb je inderdaad al een probleem in Amsterdam. Volgens mij zijn het ook maar geruchten dat hij komt. Ik geloof er niet zoveel van.

CG
2.927 Reacties
892 Dagen lid
13.537 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat die Driessen nu pas weet dat de vermoeden er is voor de trainer van Girona, zegt al dat hij ver achter loopt. Wij de fans wisten het al eerder dat deze situatie gaande is, zij het in welke vorm dan ook.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.654 Reacties
1.193 Dagen lid
19.192 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik lees overal dat die vent geen woord Engels kan. Dan zal je bij Ajax toch weinig te zoeken hebben

Docker
562 Reacties
45 Dagen lid
1.514 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan ook niks vinden dat zegt dat hij Engels spreekt. Dan heb je inderdaad al een probleem in Amsterdam. Volgens mij zijn het ook maar geruchten dat hij komt. Ik geloof er niet zoveel van.

CG
2.927 Reacties
892 Dagen lid
13.537 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat die Driessen nu pas weet dat de vermoeden er is voor de trainer van Girona, zegt al dat hij ver achter loopt. Wij de fans wisten het al eerder dat deze situatie gaande is, zij het in welke vorm dan ook.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel