Ajax liep de landstitel in de Eredivisie afgelopen seizoen op een haar na mis. De Amsterdammers leken lange tijd op weg naar het kampioenschap, maar gaven de eerste plek uiteindelijk alsnog weg aan PSV. De blessure van speelde daarin een belangrijke rol, zo vertelt oud-Ajacied Hedwiges Maduro bij Sportnieuws.nl.

Voor Baas werd seizoen 2024/25 er een om nooit meer te vergeten. De verdediger kwam in de zomer van 2024 terug van een huurperiode aan NEC en kreeg de kans van Francesco Farioli in de basis. Opvallend was dat de Italiaan koos voor een plek in het hart van de defensie voor Baas, die eerder in zijn loopbaan juist meer minuten maakte als linksback of linksbuiten. De uitvinding van Farioli bleek een schot in de roos.

Lang leek Ajax op weg naar de titel, maar na de (lies)blessure van Baas verspeelden de Amsterdammers plots (te)veel punten en ging PSV er met het kampioenschap vandoor. Maduro denkt dat dit cruciaal is geweest in de strijd om plek één. “Het verschil was zo klein, maar ineens gaf Ajax het weg. Voor mij speelde de blessure van Youri Baas daarbij een sleutelrol.”

De oud-trainer van Almere City vervolgt: “Die jongen was zó belangrijk achterin. Met zijn afwezigheid veranderde alles. De opbouw moest anders met Josip Sutalo en Daniele Rugani, en dat zorgde ervoor dat Ajax kwetsbaarder werd. Plotseling kregen ze ook meer tegengoals”, aldus Maduro.