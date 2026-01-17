Hélène Hendriks heeft andermaal gereageerd op alle commotie rondom Jack van Gelder. Volgens geruchten zou Talpa hem hebben verbannen uit De Oranjewinter wegens grensoverschrijdend gedrag, maar daar is volgens de presentatrice van het programma niets van waar.

De soap rond Van Gelder houdt de gemoederen al enkele weken bezig. De 75-jarige sportpresentator, die in het verleden veel te zien was bij De Oranjezomer, schittert dit seizoen in afwezigheid. De reden? Van Gelder zou hebben geschreeuwd tegen iemand van de redactie, iets wat overigens werd ontkend door Hélène Hendriks.

Artikel gaat verder onder video

Na de laatste aflevering van de reeks Oranjewinter-uitzendingen vraagt Shownieuws om opheldering bij Hendriks. “We moeten een beetje kalm doen met z’n allen. Er gaan allemaal wilde verhalen over grensoverschrijdend gedrag, maar denk je nou écht dat hij dan nog welkom was bij Talpa?”, reageert de presentatrice.

“Tuurlijk zou hij dan niet in de zomer mogen terugkeren. Tuurlijk, Jack heeft ook al aangegeven dat er dingen zijn gebeurd, maar dat gebeurt in ieder bedrijf. Overal komen ruzies voor, maar wij spreken dat als volwassen mensen uit en dan gaan we weer verder. Dat is heel normaal en geen reden om hem hier niet neer te zetten. In deze weken hebben we ervoor gekozen om Rutger Castricum de beurt te geven. Dat is misschien even geweest om de angel eruit te halen, maar we gaan nu weer verder. Men maakt er een enorm verhaal van, maar dat is het uiteindelijk niet”, aldus Hendriks.

Shownieuws - Hélène Hendriks reageert op geruchten grensoverschrijdend gedrag Jack van Gelder