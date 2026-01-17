Jack van Gelder gaat binnenkort op gesprek met een redactielid van De Oranjewinter, zo beweert tv-criticus Rob Goossens bij RTL Boulevard. De banneling van het programma zou hebben geschreeuwd naar de redacteur, waardoor hij momenteel niet wordt uitgenodigd bij de talkshow.

De soap rond Van Gelder houdt de gemoederen al enkele weken bezig. De 75-jarige sportpresentator, die in het verleden veel te zien was bij De Oranjezomer, schittert deze jaargang in afwezigheid. De reden? Van Gelder zou hebben geschreeuwd naar iemand van de redactie, iets wat overigens werd ontkend door Hélène Hendriks.

Ook bij RTL Boulevard valt de naam van Van Gelder: “Het is een beetje een rommelig verhaal, want er gaan allerlei verhalen via Johan Derksen dat Talpa hem niet meer zou willen, omdat hij zich een beetje misdragen zou hebben daar. Onbehoorlijk gedragen op de redactie”, begint Luuk Ikink.

“Ja, in eerste instantie heeft Jack dat ontkend, maar uiteindelijk toch een soort van bekend via Johan Derksen dus. Ik heb Jack vanmiddag even gesproken en hij zegt: ‘Er is inderdaad wel íéts gebeurd.’ Hij heeft op een gegeven moment voor een uitzending zijn frustratie geuit richting een redacteur”, reageert Goossens daarop.

De journalist geeft meer details over zijn gesprek met de Talpa-banneling. “Hij zegt zelf: ‘Dat was mijn favoriete redacteur, ik was echt niet boos op hem, maar wel geïrriteerd over dingen die niet geregeld waren voor de uitzending.’ Hij zegt: ‘Dat is nooit uitgesproken’, en dat gaat nu wel gebeuren. Er staat een gesprek gepland voor volgende week.”