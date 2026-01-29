Hélène Hendriks laat na de Europa League-nederlaag van Feyenoord bij Real Betis (2-1) een opmerkelijk geluid horen over het eerste tegendoelpunt van de Rotterdammers. De presentatrice heeft overduidelijk een andere kijk op het keepen van dan veel kijkers thuis.

Feyenoord eindigde de competitiefase van de Europa League donderdagavond in Spanje met een 2-1 nederlaag tegen Real Betis. De ploeg uit Sevilla legde de basis voor de zege in de eerste helft, dankzij doelpunten van Antony en Abde Ezzalzouli.

Bij de 1-0 van Antony was er veel te doen om het keeperswerk van Wellenreuther. De Duitse doelman van Feyenoord stond op ongeveer vier meter van zijn doellijn toen Antony vanaf een meter of twintig uithaalde. Wellenreuther kreeg zijn vingertoppen nog wel tegen de bal, maar kon een doelpunt uiteindelijk niet voorkomen.

Online werd na het doelpunt van Antony massaal gewezen naar het keeperswerk van Wellenreuther. Veel kijkers en Feyenoord-fans vonden dat de goalie niet vrijuit ging bij de inzet van Antony. Hendriks denkt daar echter duidelijk anders over.

De presentatrice analyseert de wedstrijd na afloop in de studio van Ziggo Sport samen met analisten Jan van Halst en Youri Mulder en zegt over de treffer van Antony gedecideerd: “Hier kun je als keeper volgens mij ook helemaal niks aan doen. Even kijken… Nee!”

Mulder lijkt het niet volledig met Hendriks eens te zijn: de analist mompelt wat, maar gaat verder inhoudelijk niet in op de stelling van Hendriks.