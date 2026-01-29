is op dit moment enorm populair in Rotterdam en omstreken. Het wedstrijdshirt dat de negentienjarige spits droeg in het duel met Sturm Graz (3-0 zege) was op het veilingplatform MatchWornShirt (MWS) het meest populaire voorwerp van Feyenoord.

Van Persie junior breekt momenteel door bij Feyenoord. De zoon van trainer Robin van Persie maakte in november zijn debuut in het eerste elftal in de Europa League-wedstrijd tegen Celtic (1-3 nederlaag) en maakte enkele dagen later voor het eerst in de Eredivisie minuten, uit bij Telstar (1-2 zege). Onlangs maakte hij tegen Sparta Rotterdam (3-4 nederlaag) zijn eerste treffers voor Feyenoord, terwijl hij tegen Sturm Graz een assist leverde.

Na afloop van het duel met de Oostenrijkers werden de wedstrijdshirts van Feyenoord geveild op MWS. Het shirt van Van Persie werd voor een bedrag van 1650 euro verkocht en is daarmee op dit moment het meest populaire Feyenoord-voorwerp op het platform. Ter vergelijking: het shirt van Anis Hadj Moussa volgt op gepaste afstand met een winnend bod van 619 euro, terwijl dat van Ayase Ueda met een bedrag van 508 euro op de derde plaats staat.

Investeerders gokken op potentie

“Je ziet aan de biedingen dat verwachtingen van de jonge Van Persie hoog zijn”, laat mede-oprichter Bob Zonderwijk weten aan het Algemeen Dagblad. “Bij jonge talenten zien we dat fans en verzamelaars en ook ook investeerders meebieden omdat zij de potentie van de speler zien. Ze verwachten dat de speler in waarde toeneemt, waardoor ook zijn shirts in waarde toenemen.” Na het debuut van Van Persie tegen Celtic werd zijn shirt ook geveild, wat een bedrag van 2423 euro opleverde.