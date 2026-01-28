Zo gaan Feyenoord en Go Ahead Eagles door in de Europa League

Overleeft een Nederlandse club de competitiefase van de Europa League? Donderdagavond weten we het antwoord, als Feyenoord (in Spanje tegen Real Betis) en Go Ahead Eagles (thuis tegen Sporting Braga) hun achtste en laatste wedstrijd spelen. In deze scenario's bereiken beide clubs de tussenronde.

Dit heeft Feyenoord nodig om de tussenronde van de Europa League te bereiken

Na zeven speelronden staat Feyenoord met zes punten en het doelsaldo -3 op plek 26 van de ranglijst. Om de tussenronde te bereiken moeten de Rotterdammers in ieder geval twee plaatsen stijgen: de nummers 9 tot en met 24 van de eindrangschikking plaatsen zich voor die ronde, waarin wordt gestreden om een plek in de achtste finales.

Feyenoord moet zelf in ieder geval winnen van Betis, en het liefst een zo groot mogelijk verschil om het doelsaldo nog wat op te krikken. Daarmee zouden de nummers 21 (Lille), 22 (Brann) en 23 (Young Boys), die nu allen op negen punten staan, nog achterhaald kunnen worden indien zij hun afsluitende duels verliezen. Ook nummer 24 Celtic (acht punten) en nummer 25 Ludogorets (ook zes punten) zou Feyenoord nog voorbij kunnen. Saillant: Celtic sluit de competitiefase af met een thuisduel met FC Utrecht, dat al uitgeschakeld is maar de Rotterdammers dus nog wel een dienst zou kunnen bewijzen. Verder moet Feyenoord niet alleen omhoog, maar ook naar beneden kijken. Vier clubs, te weten FC Basel, Red Bull Salzburg, FCSB én Go Ahead Eagles, hebben óók zes punten - maar staan op doelsaldo nu nog onder de Rotterdammers.

Kort gezegd moet Feyenoord dus sowieso zelf zien te winnen en moeten minimaal twee van de vijf ploegen boven hen verliezen, waarbij het doelsaldo mogelijk de doorslag gaat geven. Een pittige opgave voor Robin van Persie en zijn mannen, alleen al gezien de sterkte van Betis. Opta schat de kansen van Feyenoord om de tussenronde te bereiken dan ook niet hoog in: 11 procent.

Dit heeft Go Ahead Eagles nodig om de tussenronde van de Europa League te bereiken

Go Ahead heeft net als Feyenoord dus zes punten uit de eerste zeven speelronden vergaard, maar vinden we met een doelsaldo van -8 terug op plek 30. Voor het elftal van Melvin Boel geldt in ieder geval hetzelfde als voor Feyenoord: het afsluitende duel, thuis tegen Braga, moet worden gewonnen om kans te maken op een vervolg in Europa.

Lukt dat, dan moet Go Ahead voorts hopen dat Celtic, Ludogorets, Feyenoord, FC Basel, Red Bull Salszburg én FCSB hun afsluitende duels (met respectievelijk FC Utrecht, OGC Nice, Real Betis, Viktoria Plzen, Aston Villa en Fenerbahçe) allemaal niet weten te winnen. Dat zijn wel heel veel afhankelijkheden, waardoor Opta de kans op slechts 4,32 procent berekent dat Go Ahead straks de koker in gaat bij de loting voor de tussenronde.

Volledig programma speelronde 8 Europa League

Donderdag 29 januari, 21.00 uur

Real Betis - Feyenoord

Go Ahead Eagles - Sporting Braga

Celtic - FC Utrecht

Aston Villa - Red Bull Salzburg

FC Porto - Rangers FC

FC Basel - Viktoria Plzen

Midtjylland - Dinamo Zagreb

Rode Ster - Celta de Vigo

FCSB - Fenerbahçe

KRC Genk - Malmö FF

Lille OSC - SC Freiburg

Maccabi Tel Aviv - Bologna

Nottingham Forest - Ferencváros

Olympique Lyonnais - PAOK Saloniki

Panathinaikos - AS Roma

Ludogorets - OGC Nice

Sturm Graz - SK Brann

VfB Stuttgart - Young Boys