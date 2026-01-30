was donderdagavond de grote man bij de Europa League-wedstrijd tussen Real Betis en Feyenoord, en dat wil de aanvaller weten ook. De 25-jarige Braziliaan bezorgde de Spaanse ploeg hoogstpersoonlijk de overwinning met een doelpunt en een assist, en deelde na afloop een edit van zichzelf op sociale media.

Antony gaf Feyenoord donderdag het laatste zetje richting uitschakeling in de Europa League. Al vroeg verschalkte de oud-Ajacied Timon Wellenreuther, die werd verrast door een afstandsschot. Niet veel later had de Braziliaan een belangrijk aandeel bij de 2-0 van Abde Ezzalzouli, die een scherpe voorzet slechts hoefde te schampen. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-1, doordat Casper Tengstedt nog iets terugdeed namens Feyenoord.

Op onder meer Instagram en TikTok liet Antony van zich horen na het duel met Feyenoord. De 25-jarige buitenspeler plaatste een edit – een TikTok-compilatie met wedstrijdhighlights – op zijn eigen account. Dat is opvallend, aangezien dit soort video’s normaal gesproken worden gedeeld door fanaccounts van spelers of clubs.

De reacties op de video spreken boekdelen. “Een compilatie delen van zichzelf… dit is crazy”, klinkt het in meerdere comments. In de edit verschijnt ook een fragment waarin Antony zijn bekende Antony Spin uitvoert, een actie die hij bij Ajax ook regelmatig liet zien. “Voor het eerst in de geschiedenis levert de Antony-spin voordelen op”, reageert een TikTok-gebruiker.