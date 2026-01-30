Live voetbal

Loting tussenrondes Champions League: Real Madrid wéér tegen Mourinho

Champions League trofee
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 januari 2026, 12:26

De tussenrondes van de Champions League zijn bekend. In het House of European Football in het Zwitserse Nyon werd de loting vrijdagmiddag verricht. In dit artikel vind je de affiches.

Vrijdag stond de loting op het programma, waarin duidelijk werd welke acht tussenrondes gespeeld gaan worden in de Champions League. De winnaars van die tussenrondes, gaan naar de achtste finales. Acht ploegen zijn daar al voor geplaatst, namelijk Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP en Manchester City.

Geen PSV en Ajax

Artikel gaat verder onder video

PSV en Ajax werden woensdagavond officieel uitgeschakeld in de Champions League. Beide Nederlandse clubs eindigden na acht duels buiten de top-24 van de league phase, PSV werd 28ste en Ajax 32ste. Vorig seizoen was Nederland met twee teams actief in de tussenronde, toen PSV en Feyenoord allebei succesvol waren in de competitiefase.

Loting tussenrondes Champions League:

Zilveren kant van het schema:

Benfica - Real Madrid

AS Monaco - Paris Saint-Germain

Galatasaray - Juventus

Borussia Dortmund - Atalanta

Blauwe kant van het schema:

FK Bodø/Glimt - Internazionale

Qarabag - Newcastle United

Club Brugge - Atlético Madrid

Olympiakos - Bayer Leverkusen

➡️ Meer nieuws over de Champions League

Loting tussenronde Champions League
© UEFA
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

Britse pers lyrisch over ‘intelligente’ Simons: ‘Tovenaar van de dribbel’

  • Gisteren, 15:19
  • Gisteren, 15:19
Felicitatie Club Brugge aan Olympique Marseille

Gênant: Club Brugge feliciteert uitgeschakeld Marseille met kwalificatie

  • Gisteren, 11:33
  • Gisteren, 11:33
Kasper Dolberg van Ajax en Ismael Saibari van PSV

‘Ajax toont twee gezichten, kater na kortstondige euforie bij PSV’

  • Gisteren, 10:37
  • Gisteren, 10:37
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel