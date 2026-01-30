De tussenrondes van de Champions League zijn bekend. In het House of European Football in het Zwitserse Nyon werd de loting vrijdagmiddag verricht. In dit artikel vind je de affiches.

Vrijdag stond de loting op het programma, waarin duidelijk werd welke acht tussenrondes gespeeld gaan worden in de Champions League. De winnaars van die tussenrondes, gaan naar de achtste finales. Acht ploegen zijn daar al voor geplaatst, namelijk Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP en Manchester City.

Geen PSV en Ajax

PSV en Ajax werden woensdagavond officieel uitgeschakeld in de Champions League. Beide Nederlandse clubs eindigden na acht duels buiten de top-24 van de league phase, PSV werd 28ste en Ajax 32ste. Vorig seizoen was Nederland met twee teams actief in de tussenronde, toen PSV en Feyenoord allebei succesvol waren in de competitiefase.

Loting tussenrondes Champions League:

Zilveren kant van het schema:

Benfica - Real Madrid

AS Monaco - Paris Saint-Germain

Galatasaray - Juventus

Borussia Dortmund - Atalanta

Blauwe kant van het schema:

FK Bodø/Glimt - Internazionale

Qarabag - Newcastle United

Club Brugge - Atlético Madrid

Olympiakos - Bayer Leverkusen