Britse pers lyrisch over ‘intelligente’ Simons: ‘Tovenaar van de dribbel’

Xavi Simons bij Tottenham Hotspur
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
29 januari 2026, 15:19

Goal besloot om Simons een 7 te geven, maar is wel lovend over het spel van de aanvaller. “Een tovenaar van de dribbel met de bal aan zijn voet, zonder twijfel”, klinkt het. “Normaal zijn zijn passes en schoten een zwak punt van hem, maar nu leverde hij de voorzet waar het doelpunt van Kolo Muani uit voortkwam.” To the Lane and Back zag dat Simons zijn ploeg ‘creativiteit en intelligentie’ bracht. “Zijn bewegingen tussen de linies maakte ruimte voor teamgenoten en zijn passing was scherp. Liet bij vlagen zijn kwaliteit in de aanval zien en hielp Tottenham het balbezit te controleren”, klinkt het op de fanwebsite, die de Nederlander een 7 geeft.

Frankfurt - Spurs

Eintracht Frankfurt
0 - 2
Tottenham Hotspur
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
17
1
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

