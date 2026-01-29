Goal besloot om Simons een 7 te geven, maar is wel lovend over het spel van de aanvaller. “Een tovenaar van de dribbel met de bal aan zijn voet, zonder twijfel”, klinkt het. “Normaal zijn zijn passes en schoten een zwak punt van hem, maar nu leverde hij de voorzet waar het doelpunt van Kolo Muani uit voortkwam.” To the Lane and Back zag dat Simons zijn ploeg ‘creativiteit en intelligentie’ bracht. “Zijn bewegingen tussen de linies maakte ruimte voor teamgenoten en zijn passing was scherp. Liet bij vlagen zijn kwaliteit in de aanval zien en hielp Tottenham het balbezit te controleren”, klinkt het op de fanwebsite, die de Nederlander een 7 geeft.