Arne Slot heeft gereageerd op de kritiek die hij te verduren kreeg na zijn uitspraken over de vroege uitschakeling van Liverpool in de Champions League van vorig seizoen. De Nederlandse hoofdcoach van Liverpool suggereerde dat de Europese exit misschien heeft bijgedragen aan de gewonnen landstitel . De opmerking viel niet in goede aarde bij supporters en leidde tot een felle reactie van clublegende Steven Gerrard.

“Dit gaat geen populaire mening zijn, maar misschien werden we vorig seizoen wel kampioen, omdat we vroeg werden uitgeschakeld in de Champions League (door Paris Saint-Germain, red.)”, zei Slot vorige week op de persconferentie. Hij voegde eraan toe dat zijn team in de slotfase van de competitie elke keer een week rust had voor een wedstrijd, in tegenstelling tot concurrent Arsenal. “Misschien heeft dat geholpen met het behalen van de landstitel”, aldus Slot.

Gerrard uit kritiek

Artikel gaat verder onder video

Na commotie onder de fanschare van The Reds werd Gerrard gevraagd naar zijn mening. De clublegende en analist voor TNT Sport vond het geen handige quote van Slot. “Ik ben het eens met de fans”, zei Gerrard. “Ze stonden op het moment van de uitschakeling vijftien punten voor op de nummer twee. De competitie lag al in zijn plooi. Je kan zoiets niet zeggen, dat raakt de supporters”, aldus Gerrard. De voormalig aanvoerder van Liverpool noemde Slots claim zelfs een ‘body blow’ voor de achterban.

Slot verdedigt zich

Slot reageerde woensdagavond op de commotie en erkende dat zijn woorden 'niet een klein beetje, maar heel erg' uit hun verband waren gerukt. Hij legde uit dat het geven van lange antwoorden in een tweede taal soms tot misverstanden kan leiden. “Ik gebruikte heel bewust het woord misschien. Maar blijkbaar luisteren jullie niet altijd goed genoeg”, gaf Slot aan.

De hoofdcoach benadrukte dat er na de uitschakeling door PSG geen blessures meer waren opgetreden. “Als dat wel zou zijn gebeurd, was het misschien lastiger geweest om kampioen te worden. De volgende keer zal ik het nog duidelijker verwoorden”, beloofde Slot. Hij gaf aan Gerrard te respecteren en begreep dat precieze woordkeuze soms heel belangrijk kan zijn.