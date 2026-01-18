John Heitinga zou zomaar op korte termijn gepromoveerd kunnen worden tot (interim-)hoofdtrainer van Tottenham Hotspur, zo schrijven Engelse media. De eerder dit seizoen door Ajax ontslagen trainer debuteerde zaterdag met een 1-2 nederlaag als assistent van de huidige manager, Thomas Frank. De roep om het ontslag van de Deen weerklinkt door de nieuwe zeperd nóg sterker.

Frank (52) maakte de afgelopen jaren indruk als trainer van Brentford, maar krijgt het bij de Spurs nog niet op de rails. Van de 32 officiële wedstrijden onder zijn leiding werden er maar elf gewonnen, acht keer werd er verloren en liefst dertien keer ging de Londense club onderuit. Zaterdag gebeurde dat tegen stadgenoot West Ham opnieuw. Mede dankzij een treffer van Crysencio Summerville waren de Hammers met 1-2 te sterk. De Tottenham-fans riepen na de late winnende goal van Callum Wilson massaal om het vertrek van Frank: "You're getting sacked in the morning", galmde door het stadion.

De clubleiding van Tottenham Hotspur zou een ontslag van Frank inmiddels overwegen, zo meldt de Daily Mail. "Wij begrijpen dat de club nu het aanstellen van een nieuwe manager overweegt, maar nog geen directe aankondiging in voorbereiding heeft", schrijft de tabloid. Op dit moment zou het plan zijn om Frank dinsdag in ieder geval het uitduel bij Borussia Dortmund in de Champions League nog te laten leiden. "Daarna is het onduidelijk hoe lang hij nog krijgt om het tij te keren", schrijft de krant onheilspellend. Twitteraccount @indykaila gaat nog een stapje verder en schrijft zelfs dat de clubleiding zaterdagavond al een spoedberaad over de toekomst van Frank zou hebben belegd.

De komst van Heitinga, die eerder deze week gepresenteerd werd als nieuwe assistent nadat hij eerder diezelfde rol al had bekleed bij West Ham United en Liverpool, zou weleens kunnen bijdragen aan het vertrek van Frank, aldus bovengenoemde krant. "Hoewel destijds werd benadrukt dat de voormalig Ajax-trainer geen interim-coach in spe was, biedt zijn aanwezigheid de clubleiding wel een tijdelijke optie, mochten zij besluiten om na zeven maanden een einde te maken aan het bewind van de Deen."

Frank zelf snapt het sentiment dat bij de supporters leeft: "Ik ben de man in charge, dus ik krijg de schuld. Dat is fair. Zolang de fans maar achter de spelers blijven staan, alles doen om hen te steunen en naar voren te schreeuwen", aldus de geplaagde trainer. Toch heeft hij er naar eigen zeggen nog steeds vertrouwen in dat hij het tij kan keren: "We zijn bezig een supertanker de juiste richting in te draaien. Ik krijg achter de schermen veel goede signalen, en ook in sommige wedstrijden", aldus Frank.