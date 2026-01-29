maakt deze winter het liefst nog de overstap PSV naar Internazionale. Donderdag was de eerste transfervergadering tussen de partijen, zo meldt Fabrizio Romano.

Perisic is een betrouwbare pion in het arsenaal van Peter Bosz, maar lijkt nu toch dichtbij een vertrek te zijn. Na de Champions League-uitschakeling van de Eindhovenaren op woensdag, iets waar Inter naar verluidt op hoopte, is de waarde van de Kroaat wat afgenomen. Het lijkt er namelijk niet op dat een andere Nederlandse club PSV nog een strobreed in de weg gaat leggen in de Eredivisie, terwijl het Europese avontuur dus geen vervolg krijgt. Alleen in de beker kan PSV nog echt van waarde zijn.

Daarbij komt dat Perisic ook heel graag wil terugkeren naar Milaan, als we Romano mogen geloven. De Nerrazzurri hebben volgens de transferexpert een eerste aanbod bij PSV neergelegd, waar de Eindhovenaren nog niet op hebben gereageerd.

Artikel gaat verder onder video

Earnest Stewart en de zijnen hebben de touwtjes in handen en kunnen besluiten een van de sterspelers niet te laten gaan. Het probleem blijft echter de welwillendheid van Perisic, die zelf de stap wil maken. Bij Inter zou de ervaren Kroaat blijven meestrijden in de Champions League en zijn nieuwe werkgever ook naar een Scudetto kunnen loodsen. Het blijft even afwachten hoe dit vervolgd wordt, maar de Italiaanse club zal het blijven proberen tot de transfermarkt sluit.

Reactie Elfrink

PSV zal Perisic niet zonder slag of stoot laten gaan, zoveel is duidelijk. Rik Elfrink reageert onder de tweet van Romano dat PSV een 'flinke transfersom' van Inter eist, de Eindhovenaren behouden hem liever. 'Vooralsnog dus geen deal', sluit Elfrink af.

🚨⚫️🔵 Inter have presented their first proposal for Ivan Perisić, no green light yet for an exit by PSV Eindhoven.



Perisić wants the move, always been clear; but deal depends on PSV decision.



First meeting took place this afternoon, more to follow.



🎥🇮🇹… pic.twitter.com/XkPjJEweFb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026