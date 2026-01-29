Live voetbal 1

Perisic wil dolgraag naar Inter: eerste transfervergadering een feit

Perisic wil dolgraag naar Inter: eerste transfervergadering een feit
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
29 januari 2026, 17:13   Bijgewerkt: 17:32

Ivan Perisic maakt deze winter het liefst nog de overstap PSV naar Internazionale. Donderdag was de eerste transfervergadering tussen de partijen, zo meldt Fabrizio Romano.

Perisic is een betrouwbare pion in het arsenaal van Peter Bosz, maar lijkt nu toch dichtbij een vertrek te zijn. Na de Champions League-uitschakeling van de Eindhovenaren op woensdag, iets waar Inter naar verluidt op hoopte, is de waarde van de Kroaat wat afgenomen. Het lijkt er namelijk niet op dat een andere Nederlandse club PSV nog een strobreed in de weg gaat leggen in de Eredivisie, terwijl het Europese avontuur dus geen vervolg krijgt. Alleen in de beker kan PSV nog echt van waarde zijn.

Daarbij komt dat Perisic ook heel graag wil terugkeren naar Milaan, als we Romano mogen geloven. De Nerrazzurri hebben volgens de transferexpert een eerste aanbod bij PSV neergelegd, waar de Eindhovenaren nog niet op hebben gereageerd.

Artikel gaat verder onder video

Earnest Stewart en de zijnen hebben de touwtjes in handen en kunnen besluiten een van de sterspelers niet te laten gaan. Het probleem blijft echter de welwillendheid van Perisic, die zelf de stap wil maken. Bij Inter zou de ervaren Kroaat blijven meestrijden in de Champions League en zijn nieuwe werkgever ook naar een Scudetto kunnen loodsen. Het blijft even afwachten hoe dit vervolgd wordt, maar de Italiaanse club zal het blijven proberen tot de transfermarkt sluit.

Reactie Elfrink

PSV zal Perisic niet zonder slag of stoot laten gaan, zoveel is duidelijk. Rik Elfrink reageert onder de tweet van Romano dat PSV een 'flinke transfersom' van Inter eist, de Eindhovenaren behouden hem liever. 'Vooralsnog dus geen deal', sluit Elfrink af.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vincent Kompany knuffelt Ismael Saibari

Vincent Kompany omhelst Ismael Saibari direct na PSV – Bayern

  • Gisteren, 23:44
  • Gisteren, 23:44
PSV Saibari

PSV uit de Champions League: Bayern wint in Eindhoven

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
PSV Bayern München opkomst

Veelzeggend: Bayern-keeper Urbig krijgt een 10 na eerste helft tegen PSV

  • Gisteren, 21:56
  • Gisteren, 21:56
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ivan Perisic

Ivan Perisic
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 36 jaar (2 feb. 1989)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
3
2024/2025
PSV
27
9
2024/2025
Hajduk
1
0
2023/2024
Spurs
5
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
22
31
52
2
Milan
22
18
47
3
Roma
22
14
43
4
Napoli
22
11
43
5
Juventus
22
18
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel