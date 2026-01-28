Live voetbal

Nederland is tweede Champions League-ticket virtueel kwijt, meer onheil dreigt

PSV-speler Guus Til
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
28 januari 2026, 23:33   Bijgewerkt: 23:38

Nederland is woensdag zijn cruciale zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwijtgeraakt aan Portugal. Daarmee komt het tweede rechtstreekse Champions League-ticket voor de Eredivisie, vanaf het seizoen 2027/28, serieus op de tocht te staan. De gevolgen zijn niet alleen sportief, maar vooral ook financieel zeer ingrijpend.

De verschuiving op de ranglijst is het directe gevolg van een teleurstellende Europese avond voor Nederland. PSV en Ajax gingen onderuit in de Champions League tegen respectievelijk Bayern München (1-2) en Olympiacos (1-2) en werden uitgeschakeld. Portugese clubs deden juist uitstekende zaken: Sporting Portugal en Benfica wisten zich wel te plaatsen voor de volgende ronde en sprokkelden daarmee voldoende punten om Nederland voorbij te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Sinds de zomer van 2022 stond de Eredivisie onafgebroken op de zesde plek, wat recht gaf op twee directe Champions League-tickets. Voor komend seizoen blijft die situatie nog intact, maar daarna dreigt een harde realiteit. Nederland kan de achterstand dit seizoen theoretisch nog goedmaken, maar die kans lijkt klein.

Feyenoord en Go Ahead Eagles staan op de rand van uitschakeling in de Europa League, FC Utrecht is al klaar, terwijl AZ in de Conference League als enige Nederlandse club nog actief is. Portugal heeft daarentegen met Sporting Portugal, SC Braga en FC Porto nog altijd drie clubs in Europa.

Het financiële belang is enorm. Mocht Nederland definitief zevende eindigen, dan stroomt de nummer twee van de Eredivisie in 2027/28 pas in de derde voorronde van de Champions League in en verdwijnt bovendien een ticket voor de Europa League. Een rechtstreeks startbewijs in de Champions League is minimaal 40 miljoen euro waard. Niet voor niets noteerden PSV en Feyenoord vorig seizoen recordomzetten van respectievelijk 171 en 160 miljoen euro.

Extra zorgwekkend is het vooruitzicht op volgend seizoen. Dan telt het succesvolle jaar 2021/22, waarin Nederland veel punten verzamelde mede dankzij Feyenoord, niet meer mee. Virtueel zakt Nederland daardoor zelfs richting plek acht, onder Portugal én België.

Huidige coëfficiëntenranglijst (2021–2026)

Pos Land Totaal Seizoen Clubs
1 Engeland 110,908 20,069 9/9
2 Italië 95,196 14,250 6/7
3 Spanje 89,328 14,375 6/8
4 Duitsland 86,402 15,285 6/7
5 Frankrijk 77,891 12,714 6/7
6 Portugal 67,366 14,700 4/5
7 Nederland 66,429 8,479 4/6
8 België 59,900 9,050 2/5

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.714 Reacties
1.220 Dagen lid
19.341 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je 3 top clubs zo ondermaats presteren dan is het eigen schuld. AZ en Go Ahead hebben eigenlijk alleen hun niveau gehaald. De rest mag toch wel spreken van een schandelijke vertoning.

Emilio
51 Reacties
1.109 Dagen lid
406 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is wel de conclusie. Top 3 laat het afweten, PSV het beste van de 3. Ajax en Feyenoord slecht.

Martin0345
248 Reacties
940 Dagen lid
1.266 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goh, dit verrast toch niemand? PSV deed het redelijk, Ajax matig, Feyenoord zeer slecht, Utrecht slecht, Go Ahead okay en AZ prima

FeyFan2023
22 Reacties
979 Dagen lid
88 Likes
FeyFan2023
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

hoezo Ajax matig en Feyenoord zeer slecht, beiden 6 punten en behalve twee wedstrijden ook nog slecht spel en Ajax zeer slecht doelsaldo. PSV redelijk maar niet doortastend, GA boven verwachting, Utrecht slecht en AZ nou ja, met de hakken over de sloot.....kortom met de staart tussen de benen wegwezen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

