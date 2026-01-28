Nederland is tweede Champions League-ticket virtueel kwijt, meer onheil dreigt

Nederland is woensdag zijn cruciale zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwijtgeraakt aan Portugal. Daarmee komt het tweede rechtstreekse Champions League-ticket voor de Eredivisie, vanaf het seizoen 2027/28, serieus op de tocht te staan. De gevolgen zijn niet alleen sportief, maar vooral ook financieel zeer ingrijpend.

De verschuiving op de ranglijst is het directe gevolg van een teleurstellende Europese avond voor Nederland. PSV en Ajax gingen onderuit in de Champions League tegen respectievelijk Bayern München (1-2) en Olympiacos (1-2) en werden uitgeschakeld. Portugese clubs deden juist uitstekende zaken: Sporting Portugal en Benfica wisten zich wel te plaatsen voor de volgende ronde en sprokkelden daarmee voldoende punten om Nederland voorbij te gaan.

Sinds de zomer van 2022 stond de Eredivisie onafgebroken op de zesde plek, wat recht gaf op twee directe Champions League-tickets. Voor komend seizoen blijft die situatie nog intact, maar daarna dreigt een harde realiteit. Nederland kan de achterstand dit seizoen theoretisch nog goedmaken, maar die kans lijkt klein.

Feyenoord en Go Ahead Eagles staan op de rand van uitschakeling in de Europa League, FC Utrecht is al klaar, terwijl AZ in de Conference League als enige Nederlandse club nog actief is. Portugal heeft daarentegen met Sporting Portugal, SC Braga en FC Porto nog altijd drie clubs in Europa.

Het financiële belang is enorm. Mocht Nederland definitief zevende eindigen, dan stroomt de nummer twee van de Eredivisie in 2027/28 pas in de derde voorronde van de Champions League in en verdwijnt bovendien een ticket voor de Europa League. Een rechtstreeks startbewijs in de Champions League is minimaal 40 miljoen euro waard. Niet voor niets noteerden PSV en Feyenoord vorig seizoen recordomzetten van respectievelijk 171 en 160 miljoen euro.

Extra zorgwekkend is het vooruitzicht op volgend seizoen. Dan telt het succesvolle jaar 2021/22, waarin Nederland veel punten verzamelde mede dankzij Feyenoord, niet meer mee. Virtueel zakt Nederland daardoor zelfs richting plek acht, onder Portugal én België.