In de laatste speelronde van de Champions League neemt Ajax het in eigen huis op tegen Olympiakos. Weten de Amsterdammers zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League? Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Ajax - Olympiakos als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Ajax - Olympiakos?

De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos begint woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De UEFA heeft de Franse scheidsrechter François Letexier aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Ajax - Olympiakos uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport zendt Ajax - Olympiakos uit op Ziggo Sport 2, voor abonnees te vinden op kanaal 402. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 20.00 uur.

Hoe kijk je Ajax - Olympiakos zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan Ajax en Olympiakos ervoor in de Champions League?

Ajax staat met 6 punten op de 32ste plaats en moet winnen om uitzicht te houden op de tussenronde. Daarnaast is de ploeg van Fred Grim afhankelijk van andere resultaten. Volgens de simulaties van Opta heeft Ajax een kans van slechts 8,8 procent om door te gaan. Olympiakos staat met acht punten op plek 24, de laatste positie die recht geeft op deelname aan de tussenronde. De Griekse grootmacht wordt 57,1 procent kans toegedicht om door te gaan.