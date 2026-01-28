Live voetbal

Ajax - Olympiakos op tv: Champions League-duel te zien op Ziggo Sport 2

Ajax - Olympiakos
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
28 januari 2026, 07:45   Bijgewerkt: 27 januari 2026, 23:24

In de laatste speelronde van de Champions League neemt Ajax het in eigen huis op tegen Olympiakos. Weten de Amsterdammers zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League? Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Ajax - Olympiakos als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Ajax - Olympiakos?

De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos begint woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De UEFA heeft de Franse scheidsrechter François Letexier aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Ajax - Olympiakos uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport zendt Ajax - Olympiakos uit op Ziggo Sport 2, voor abonnees te vinden op kanaal 402. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 20.00 uur.

Hoe kijk je Ajax - Olympiakos zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan Ajax en Olympiakos ervoor in de Champions League?

Ajax staat met 6 punten op de 32ste plaats en moet winnen om uitzicht te houden op de tussenronde. Daarnaast is de ploeg van Fred Grim afhankelijk van andere resultaten. Volgens de simulaties van Opta heeft Ajax een kans van slechts 8,8 procent om door te gaan. Olympiakos staat met acht punten op plek 24, de laatste positie die recht geeft op deelname aan de tussenronde. De Griekse grootmacht wordt 57,1 procent kans toegedicht om door te gaan.

Wat verwacht je van Ajax - Olympiakos?

Laden...
713 stemmen

➡️ Meer over Ajax - Olympiakos

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Josip Sutalo van Ajax

'Ajax laat vraagprijs Josip Sutalo fors zakken: vijftien miljoen euro'

  • Gisteren, 23:12
  • Gisteren, 23:12
Maarten Paes in het stadion van Ajax

Ajax-fans worden het niet eens over Maarten Paes: 'Complete meltdown'

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Maarten Paes

'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Olympiakos

Ajax
21:00
Olympiakos Piraeus
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool
7
6
15
5
Spurs
7
8
14
6
Paris SG
7
10
13
7
Newcastle
7
10
13
8
Chelsea
7
6
13
9
Barcelona
7
5
13
10
Sporting
7
5
13
11
Man City
7
4
13
12
Atlético
7
3
13
13
Atalanta
7
1
13
14
Inter
7
6
12
15
Juventus
7
4
12
16
Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray
7
0
10
18
Qarabağ
7
-2
10
19
Marseille
7
0
9
20
Leverkusen
7
-4
9
21
Monaco
7
-6
9
22
PSV
7
1
8
23
Athletic
7
-4
8
24
Olympiakos
7
-5
8
25
Napoli
7
-5
8
26
København
7
-6
8
27
Club Brugge
7
-5
7
28
Bodø/Glimt
7
-2
6
29
Benfica
7
-4
6
30
Pafos
7
-6
6
31
R. Union SG
7
-10
6
32
Ajax
7
-12
6
33
Frankfurt
7
-9
4
34
Slavia
7
-11
3
35
Villarreal
7
-10
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel