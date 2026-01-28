Vincent Kompany kijkt met genoegen naar de ontwikkeling van . De twintigjarige middenvelder staat onder contract bij Bayern München, maar heeft op huurbasis een basisplaats bij PSV. Woensdagavond nemen beide clubs het tegen elkaar op in de laatste speelronde van de Champions League.

Wanner speelde acht officiële wedstrijden voor Bayern. In Nederland zijn de kansen op speeltijd veel groter, weer Kompany. “Als je negentien of twintig bent, is PSV een ideale plek om je carrière te starten. Hier zal hij heel veel wedstrijden spelen. Ik was op mijn twintigste ook nog bij Anderlecht. Dat is een mooi platform”, wordt hij op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Soms zijn de plekken bij de topclubs vast ingenomen door anderen”, weet de Belgische trainer. “Dan is dit een perfecte route en voor Paul een perfecte ontwikkeling. Je ziet hem bij PSV groeien. Wat hij hier verder moet doen? Goed naar Peter (Bosz, red.) luisteren. Hij moet zich aanpassen aan zijn ploeg en daar is hij goed mee bezig.”

Waarom Bayern ervoor koos om Wanner te laten gaan? “Ik neem zo’n beslissing niet alleen, als trainer. We hebben daar bij Bayern een voetbalorgaan voor, die de korte termijn voor de ploeg en de lange termijn ook bewaakt voor de club.”

Kompany wil niemand sparen

Bayern is met een sterrenensemble naar Eindhoven afgereisd. Er is de ploeg veel aan gelegen om de Champions League af te sluiten met een overwinning, ook al is Bayern al zeker van de zestiende finales. “Aan spelers sparen doen we niet. Maar als we wisselen, doen we dat omdat we met frisheid het verschil willen maken.”

“Bij ons hebben veel mannen de afgelopen maanden heel veel minuten opgeslorpt en een aantal komt nu juist terug. Dat is de situatie waarin we zitten. Maar sparen? Bij PSV kan dat niet”, vindt Kompany. “Hier kun je niet zomaar even komen, want daarvoor zijn zij te sterk. En wij willen winnen. PSV heeft dit seizoen opmerkelijke uitslagen geboekt en dus passen we op.”