Supporters van Ajax reageren uiteenlopend op de aanstaande komst van . Op sociale media klinkt zowel teleurstelling als begrip, nadat meerdere media melding maakten van het akkoord tussen Ajax en FC Dallas.

Naar verluidt betaalt Ajax ongeveer een miljoen euro voor Paes, die woensdag de medische keuring doorloopt. Als die geen problemen aan het licht brengt, tekent hij een contract tot medio 2029. Ook Feyenoord had belangstelling voor Paes: volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews waren de Rotterdammers afgelopen zomer in de markt en hebben ze Paes deze winter gepolst.

Ajax had echter een streepje voor door de aanwezigheid van technisch directeur Jordi Cruijff en assistent-trainer Denny Landzaat. Zij kennen Paes als international van Indonesië: ze waren voor hun komst naar Ajax respectievelijk technisch adviseur en assistent-bondscoach bij Indonesië.

"Ik zie namen voorbij komen als Alvarez, Asprilla, Norgaard, Bailey, Endo en Vicente. Vervolgens komt Maarten Paes", schrijft een teleurgestelde fan. Andere supporters delen dat sentiment.

Elders is ook steun te lezen voor de komst van Paes. Met zijn 27 jaar wordt hij gezien als een toekomstbestendige doelman, terwijl Remko Pasveer (42) richting het einde van zijn carrière gaat en huurling Vitezslav Jaros terugkeert bij Liverpool. Zo moet een fan lachen om de 'complete meltdown' van zijn medefans. "Om te gieren."

Ook op FCUpdate zijn de meningen verdeeld. Op onze poll met de vraag of Paes een goede aanwinst is, reageert 55,1 procent instemmend en 44,9 procent ontkennend.