De acht wedstrijden in de competitiefase van de Champions League zitten erop, wat betekent dat het avontuur in het miljardenbal er voor twaalf teams – waaronder PSV en Ajax – definitief op zit. Zestien andere ploegen mogen zich klaarmaken voor de tussenronde. De acht best presterende clubs zijn al zeker van de achtste finale. Hoe ziet de tussenronde van de Champions League eruit en welke ploegen kunnen elkaar treffen? FCUpdate zet het op een rijtje:

Door de nederlagen van PSV (tegen Bayern München) en Ajax (tegen Olympiakos) viel het doek voor beide Nederlandse ploegen in de Champions League. Hieronder staat een totaaloverzicht van het miljardenbal.

Totaaloverzicht van de Champions League

Artikel gaat verder onder video

Plek 1-8 : Deze clubs zijn direct geplaatst voor de achtste finales -> Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP, Manchester City.

: Deze clubs zijn direct geplaatst voor de achtste finales -> Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP, Manchester City. Plek 9-16 : De teams op deze plekken gaan naar de tussenronde , waar ze tegen een team uit de plekken 17-24 strijden om een plaats in de achtste finales -> Real Madrid, Internazionale, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen.

: De teams op deze plekken gaan naar de , waar ze tegen een team uit de plekken 17-24 strijden om een plaats in de achtste finales -> Real Madrid, Internazionale, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen. Plek 17-24 : Deze teams spelen ook de tussenronde , maar beginnen in een minder gunstige positie omdat ze tegen een hoger geplaatste ploeg spelen -> Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, FK Bodo/Glimt, Benfica.

: Deze teams spelen ook de , maar beginnen in een minder gunstige positie omdat ze tegen een hoger geplaatste ploeg spelen -> Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, FK Bodo/Glimt, Benfica. Plek 25 en lager: Uitgeschakeld voor de rest van de Europese toernooien -> Olympique Marseille, Pafos, Union SG, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, FC Kopenhagen, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praag, Villarreal, Kairat Almaty.

Mogelijke tussenrondes:

AS Monaco/Qarabag - Paris Saint-Germain/Newcastle United

Club Brugge/Galatasaray - Juventus/Atlético Madrid

FK Bodø/Glimt/Benfica - Real Madrid/Internazionale

Borussia Dortmund/Olympiakos Piraeus - Atalanta/Bayer Leverkusen

Wanneer is de loting van de tussenrondes?

De loting van de tussenrondes vindt plaats op vrijdag 30 januari om 12.00 uur Nederlandse tijd. De tussenrondes worden afgewerkt op 17/18 en 24/25 februari.