De acht wedstrijden in de competitiefase van de Champions League zitten erop, wat betekent dat het avontuur in het miljardenbal er voor twaalf teams – waaronder PSV en Ajax – definitief op zit. Zestien andere ploegen mogen zich klaarmaken voor de tussenronde. De acht best presterende clubs zijn al zeker van de achtste finale. Hoe ziet de tussenronde van de Champions League eruit en welke ploegen kunnen elkaar treffen? FCUpdate zet het op een rijtje:
Door de nederlagen van PSV (tegen Bayern München) en Ajax (tegen Olympiakos) viel het doek voor beide Nederlandse ploegen in de Champions League. Hieronder staat een totaaloverzicht van het miljardenbal.
AS Monaco/Qarabag - Paris Saint-Germain/Newcastle United
Club Brugge/Galatasaray - Juventus/Atlético Madrid
FK Bodø/Glimt/Benfica - Real Madrid/Internazionale
Borussia Dortmund/Olympiakos Piraeus - Atalanta/Bayer Leverkusen
De loting van de tussenrondes vindt plaats op vrijdag 30 januari om 12.00 uur Nederlandse tijd. De tussenrondes worden afgewerkt op 17/18 en 24/25 februari.