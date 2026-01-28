Live voetbal

Van Hanegem verdedigt Buijs: 'Zou hem bij iedere club nemen'

Van Hanegem verdedigt Buijs: ‘Zou hem bij iedere club nemen’
28 januari 2026

Willem van Hanegem vindt de kritiek van Etienne Vaessen op het spel van Fortuna Sittard onder Danny Buijs onterecht, zo maakt hij duidelijk in de podcast VP’s Willem&Wessel. Het Feyenoord-icoon vindt Buijs een goede trainer en zou hem bij iedere club nemen als hij het voor het zeggen had.

Fortuna Sittard was afgelopen weekend met 1-2 te sterk voor FC Groningen. Na afloop van de wedstrijd uitte Vaessen zijn frustratie over de speelstijl van de bezoekers: “Dit is het anti-voetbal van Buijs. Daar stoor ik mij aan.” Ook gaf hij aan zelf nooit voor zo’n ploeg te willen spelen en in dat geval zijn ‘contract zou verscheuren’. Buijs kon zelf alleen maar om de uitspraken lachen.

“Hier word je toch moe van?”, reageert Van Hanegem op de uitspraken van Vaessen. “Waarom mag hij niet zo spelen? Je kunt zeggen dat Buijs een kwibus en druk is, maar hij zegt wel: ik heb dat soort spelers en zo ga ik spelen”, aldus de oud-voetballer, die stelt dat Fortuna ook best goed kan voetballen. “Maar als het niet nodig is: niet doen.”

Wessel Penning vraagt of Buijs dus verdedigend voetbal speelt, omdat hij denkt dat dit het beste bij zijn elftal past. Dat beaamt Van Hanegem. “En er lopen heus wel drie, vier goede spelers. Die anderen zijn ook goede spelers, maar voor hetgeen wat hij wil.” Dus Buijs is een goede trainer. “Ik zou hem bij elke club direct nemen.”

Ik zou Buijs volgend seizoen wel bij Utrecht of Twente willen zien

