UEFA weigert Lyon - PAOK uit te stellen na dodelijk ongeval

Niels Hassfeld
28 januari 2026, 12:48

De UEFA gaat niet mee in het verzoek van PAOK Saloniki om het Europa League-duel met Olympique Lyon uit te stellen. De Griekse club hoopte het duel te verplaatsen, nadat zeven supporters om het leven kwamen bij een verkeersongeluk onderweg naar het duel in Frankrijk.

PAOK gaat donderdagavond in de laatste wedstrijd van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij Olympique Lyon. Een groep supporters besloot de reis van meer dan 2000 kilometer per minibusje af te leggen, maar raakten daarbij betrokken bij een heftig verkeersongeluk in Roemenië. Op schokkende beelden is te zien hoe het busje na een inhaalmanoeuvre niet terugkeert naar de rechterrijstrook en frontaal op een vrachtwagen botst. Zeven mensen kwamen om het leven en drie anderen raakten ernstig gewond.

Artikel gaat verder onder video

PAOK sprak op de clubkanalen van een ‘onuitspreekbare tragedie’ en ook Lyon betuigde via social media medeleven. De Fransen kondigden aan dat de supporters voor het duel worden herdacht. Als het aan de bezoekers had gelegen, werd de wedstrijd echter uitgesteld. PAOK diende hiervoor een verzoek in bij de UEFA, maar daar heeft de Europese bond geen gehoor aan gegeven.

Daardoor zal het duel tussen Lyon en PAOK donderdag ‘gewoon’ worden gespeeld. De Griekse club deelde woensdagochtend beelden van de spelersgroep die een minuut stilte hield voorafgaand aan de training.

Lane Assist mogelijke oorzaak

De Griekse arts Dimitris Koukoulas is betrokken bij de behandeling van de drie gewonden. De dokter heeft met een van de gewonden gesproken, die zou hebben aangegeven dat het busje door het Lane Assist-systeem niet kon terugkeren naar de rechter rijbaan, zo laat de Griekse staatsomroep ERT weten. Het systeem zorgt ervoor dat auto's op hun rijbaan blijven door sensoren die de lijnen op de weg registreren. De autoriteiten hebben nog geen officiële oorzaak voor het ongeluk gegeven.

