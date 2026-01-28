Hans Kraay junior is Xabi Alonso helemaal zat, zo geeft hij aan in zijn column in Voetbal International. De analist vindt het ‘zwaar onbeschoft’ dat de voormalig trainer van Real Madrid en Bayer Leverkusen openlijk solliciteert naar de baan van Arne Slot bij Liverpool.

“Ik heb me kapot geërgerd aan Xabi Alonso”, begint Kraay in zijn column. De voormalig middenvelder geeft toe dat de Spanjaard een geweldige voetballer was en ook als trainer in Leverkusen flink aan de weg heeft getimmerd. “Niemand stond ervan te kijken dat Real Madrid afgelopen zomer voor hem kwam.” Dat Alonso na een aantal nederlagen en onenigheid met enkele sterspelers na een paar maanden al werd ontslagen, kan volgens Kraay gebeuren. “Maar om dan zo ongegeneerd te solliciteren op de baan van Arne Slot… Ik vind het werkelijk zwaar onbeschoft.”

Kraay haalt aan dat Alonso zelf contact heeft opgenomen met de Engelse roddelpers. “En daar heeft hij openlijk de jacht op Slot ingezet door te zeggen: ‘Als Liverpool komt, stap ik in’. Dit is niet het gedrag van een grote trainer.” De cynische reactie van Slot, die vorige week voor het Champions League-duel met Olympique Marseille naar de geruchten werd gevraagd, vond de analist goed.

Ondertussen gaat Alonso in Spanje ‘onverstoorbaar’ verder met het voeden van de geruchten. “Hij heeft de grote Spaanse kranten laten weten dat hij gebeld is door de directie van Liverpool.” Daarbij zou de trainer hebben gezegd dat hij weet dat de clubleiding nog niet van plan is om nu afscheid te nemen van Slot. “Maar, zei hij: ‘Ik sta hoog op de lijst voor komend seizoen’. Nou had ik Xabi Alonso best hoog zitten, maar het blijkt een ordinaire potenzager te zijn. En wat heeft Arne Slot hier chique op gereageerd.”