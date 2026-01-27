Liverpool zou nog voor het sluiten van de winterse transfermarkt afscheid kunnen nemen van clubicoon (31). De Schotse linksback wordt gelinkt aan een binnenlandse overstap naar Tottenham Hotspur. The Athletic meldt dat Arne Slot het mogelijke vertrek van Robertson wil opvangen met een terugkeer van .

In de zomer van 2017 nam Liverpool Robertson over van Hull City. Al snel ontwikkelde hij zich tot een belangrijke pion in het elftal van toenmalig trainer Jürgen Klopp. Inmiddels staat de teller voor Robertson op niet minder dan 364 wedstrijden namens The Reds, waarin hij twaalf keer scoorde en liefst 68 keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot. Dit seizoen is de Schot echter voorbijgestreefd door zomeraanwinst Milos Kerkez (oud-AZ).

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat Robertson zijn loopbaan nieuw leven zou kunnen inblazen bij het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven, Xavi Simons en assistent-trainer John Heitinga. De deal tussen beide clubs vordert op dit moment echter niet, zo meldt The Athletic. Dat komt vooral door de moeilijkheden die Liverpool ondervindt bij het halen van een vervanger. Daarvoor is Tsimikas (29) de belangrijkste gegadigde. De Griekse oud-speler van Willem II wordt dit seizoen door The Reds verhuurd aan AS Roma.

De Romeinen zouden bereid zijn om Tsimikas vervroegd terug te laten keren naar Anfield, mits zij zelf ook weer een vervanger weten aan te trekken. "Dat zou dan waarschijnlijk een opkomend talent moeten worden", schrijft bovengenoemd medium. "Maar Roma is vastbesloten om geen paniekaankoop te doen, dus de klok tikt voor zowel Tsimikas als de mogelijke overstap van Robertson naar Londen", zo luidt de conclusie.