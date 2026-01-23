Arne Slot staat woensdagavond vrolijk de studio van CBS Sports Golazo te woord, nadat hij met Liverpool een 0-3 uitzege op Olympique Marseille had geboekt. Als clubicoon Jamie Carragher van The Reds hem vraagt naar de kritiek op het 'saaie' spel dat zijn elftal momenteel zou spelen, begint de Nederlandse trainer plotseling te vertellen over Sierd de Vos.

Hoewel Liverpool in de Premier League voorlopig niet aan titelprolongatie hoeft te denken, met een achterstand van veertien punten op koploper Arsenal, zijn de resultaten in de Champions League wél naar behoren. Woensdagavond werd in Frankrijk met 0-3 gewonnen van Marseille, door treffers van Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo en een eigen doelpunt van doelman Gerónimo Rulli. Door de zege staat Liverpool na zeven van de acht speelronden met vijftien punten op de vierde plaats in de competitiefase. Wordt volgende week gewonnen van Qarabag, dan wordt de tussenronde overgeslagen en plaatsen The Reds zich rechtstreeks voor de achtste finales.

Slot staat dan ook breed grijnzend voor de camera's van CBS en wordt live aan de tand gevoeld door presentator Kate Scott en het vaste trio analisten: Thierry Henry, Carragher en Micah 'Big Meeks' Richards. "Arne, er is op dit moment wat kritiek op het elftal, dat het erg traag gaat en saai oogt", zegt Carragher op zeker moment. "Aan het begin van het seizoen was dat compleet anders. Hoe moeilijk is dat voor jou als trainer, om de balans goed te krijgen? En ook: hoe ga je dit verbeteren?", wil de oud-verdediger weten.

Slot reageert: "Ik heb Real Madrid - Barcelona op de Nederlandse televisie gekeken", verwijzend naar de finale van de Spaanse Supercopa op 11 januari jongstleden. Daarin waren de Catalanen - ondanks een rode kaart voor Frenkie de Jong - met 3-2 te sterk voor de aartsrivaal. "Na 32 minuten, toen het nog 0-0 stond, zei de commentator (Sierd de Vos, red.) dat Barcelona heel sloom en saai speelde, omdat Real Madrid met een laag blok speelde en het heel moeilijk was voor Barcelona om daar doorheen te komen. Maar tien minuten later was het 2-2, door de individuele klasse van Raphinha en Vinicius Júnior en een dood spelmoment. Toen ze teruggingen naar de studio, zeiden de analisten dat het één van de beste wedstrijden was die ze ooit gezien hadden."

Slot bezweert: 'Wíj spelen niet langzaam'

Het voorbeeld geeft maar aan, zo betoogt Slot vervolgens, hoe belangrijk doelpunten zijn voor de meningsvorming van het publiek. "We hebben dit seizoen gezien dat wij in de meer open wedstrijden, vooral in Europa maar soms ook in de Premier League, een heel goed team hebben dat het iedereen heel moeilijk kan maken. Maar als we tegen een laag blok staan, dan worstelen we er wat meer mee om kansen te creëren. Voor mij zijn de redenen daarvoor duidelijk, net als binnen de club. En volgens mij heeft Pep (Guardiola, red.) er laatst ook nog iets over gezegd. Maar vandaag speelden we niet tegen een laag blok en speelden we een hele goede wedstrijd." Het is dus geen keuze van Slot zelf dat Liverpool vaak in een lager tempo speelt: "Wij spelen niet langzaam", zegt hij. "Als je tegen een laag blok speelt, dan is het gewoon heel moeilijk om wat meer snelheid in de wedstrijd te krijgen", aldus Slot.