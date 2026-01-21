Arne Slot barstte dinsdagavond in lachen uit op zijn persconferentie toen hij een vraag kreeg over de geruchten dat Xabi Alonso hem mogelijk op gaat volgen bij Liverpool. De Spanjaard wordt na zijn vertrek bij Real Madrid gelinkt aan een stap naar Anfield, waar hij als speler furore maakte.

Slot heeft het momenteel niet makkelijk bij Liverpool. De Engelse kampioen speelde de laatste vier Premier League-wedstrijden allemaal gelijk en na 22 wedstrijden staan The Reds vierde, veertien punten achter koploper Arsenal. Nadat Alonso onlangs werd ontslagen bij Real Madrid, klinken er geruchten dat de Spanjaard Slot mogelijk gaat opvolgen op Anfield.

Op zijn persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Olympique Marseille werd Slot gevraagd naar deze geruchten. “Hij belde me op om te vragen wat ik van het team vond, omdat hij me over zes maanden vervangt. Of misschien veel eerder”, antwoordde de Nederlander cynisch, waarna hij begon te lachen. “Dit is de raarste vraag die ik ooit heb gehad.”

“Ik werk hier al anderhalf jaar en heb het naar mijn zin. We zijn vorig jaar kampioen geworden, maar dit seizoen hebben we het moeilijker”, vervolgt hij. In de laatste competitiewedstrijd, tegen Burnley (1-1), klonk er licht boegeroep vanaf de tribunes. “Of ik boegeroep gehoord heb? Nee, hooguit van een paar supporters, maar dat was niet veel. En dat is normaal als je gelijkspeelt tegen Burnley, niemand is daar blij mee.”