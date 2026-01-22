Steven Gerrard stoort zich aan de interviews van Arne Slot. De voormalig middenvelder van Liverpool vindt dat de Nederlandse trainer te vaak uitlegt waar de problemen van zijn ploeg liggen. In plaats daarvan moet Slot ze oplossen.

Slot gaf dit seizoen meerdere keren aan dat Liverpool moeite heeft om het spel te maken. Dat komt vooral tot uiting tegen ploegen die de ruimtes klein houden en in een laag defensief blok spelen. Veel teams kiezen bewust voor die aanpak tegen Liverpool, omdat is gebleken dat die werkwijze effectief kan zijn.

Olympique Marseille deed dat niet. De Franse club speelde zijn gebruikelijke spel en daar profiteerde Liverpool optimaal van, wat resulteerde in een 0-3 overwinning. Na afloop herhaalde Slot zijn eerdere analyse. "Tegen ploegen die in een laag blok verdedigen, hebben we het moeilijk om kansen te creëren. Het is lastig om tegen een laag blok een hoog tempo aan te houden. Maar vandaag speelden we niet tegen een laag blok en speelden we een goede wedstrijd", zei hij na afloop.

Gerrard is klaar met die uitleg. "Hij moet ermee stoppen om het iedere keer over dat lage blok te hebben", begint de oud-trainer van onder meer Rangers FC bij TNT Sports. "Liverpool heeft altijd tegen een laag blok moeten spelen, ook toen ik speler was. Dat is gewoon hoe het is. De sleutel is om een oplossing te vinden. Ze moeten genadeloos zijn en de grote spelers moeten opstaan."

Toch is Gerrard ook positief over Slot. "Ik ben heel blij voor hem, want het is niet makkelijk als je zo onder druk staat. Zijn tactiek was vanavond precies goed. Hij verdient daar veel complimenten en credits voor, maar hij moet stoppen met praten over het lage blok. Dit weekend zal Bournemouth weer zo spelen."