Ondanks de sportieve teleurstelling van de vroege uitschakeling in de Champions League, kunnen Ajax en PSV financieel wél tevreden terugkijken op hun Europese campagne. De twee Eredivisie-clubs verdienden samen bijna 90 miljoen euro aan hun deelname aan het miljardenbal. Dat bedrag bestaat uit startpremies, prestatiebonussen en inkomsten uit thuiswedstrijden.

Zowel Ajax als PSV ontving van de UEFA een vaste startpremie van 18,6 miljoen euro voor deelname aan het hoofdtoernooi. Daarnaast werd er een bedrag uitgekeerd op basis van de zogeheten coëfficiëntenranking, waarin prestaties in de afgelopen tien seizoenen meetellen. Ajax ontving via deze route 18,7 miljoen euro, terwijl PSV iets minder kreeg: 18,2 miljoen euro.

Verdiensten PSV in Champions League

PSV kende sportief gezien een wisselvallige campagne, maar wist wel flink te incasseren. De ploeg uit Eindhoven boekte overwinningen op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4) en speelde gelijk tegen Olympiakos (2-2) en Bayer Leverkusen (1-1). Deze resultaten leverden in totaal 5,6 miljoen euro aan prestatiebonussen op. Daar kwam nog eens 3,3 miljoen euro bij vanwege de 28ste plaats op de eindranglijst van de competitiefase. Alles bij elkaar verdiende PSV ongeveer 46 miljoen euro aan UEFA-premies.

Verdiensten Ajax in Champions League

Ajax bleef qua inkomsten net onder het Eindhovense bedrag. De Amsterdammers wonnen twee wedstrijden, tegen Qarabag (2-4) en Villarreal (1-2), goed voor 4,2 miljoen euro aan bonussen. Door de 32ste plek op de eindranglijst kwam daar nog eens 2,2 miljoen euro bij. In totaal tikte Ajax daarmee bijna 44 miljoen euro aan uit UEFA-gelden.

Daarnaast profiteerden beide clubs van volle stadions tijdens de thuiswedstrijden. Volgens De Telegraaf bedroeg de bruto-omzet bij PSV ruim acht miljoen euro, terwijl Ajax dankzij de grotere capaciteit van de Johan Cruijff ArenA meer dan tien miljoen euro verdiende.